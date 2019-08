Hemmingen-Westerfeld

Trocken, leichter Wind und nicht zu warm: Ideale Bedingungen haben am Sonnabendvormittag für den von der Stadt ausgerichteten Kinderflohmarkt geherrscht. Der Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld wurde zur Stöbermeile.

„Wir veranstalten den Flohmarkt traditionell am letzten Wochenende der Sommerferien“, erläuterte Sonja Degmayr, Mitarbeiterin im städtischen Fachbereich Generationen und Bildung. Vor mehr als zehn Jahren hatte sie nach einer entsprechenden Anfrage der Stadtjugendpflege die Idee für den Flohmarkt gehabt und betreut diesen seitdem ehrenamtlich.

„Das läuft gut heute. Wir haben wohl rund 100 Stände, wenn ich die Geschwisterkinder nicht noch extra mitzähle“, sagte sie und freute sich, dass es insgesamt etwa 20 Stände mehr gab als im vergangenen Jahr. Das Besondere: Die Teilnahme mit einem eigenen Verkaufsstand war nicht nur kostenfrei – man konnte auch spontan zum Verkaufen kommen. Diese Möglichkeit nutzten Degmayr zufolge etwa 30 Kinder.

Von der großen Treppe an der Sparkasse und am Rathaus vorbei bis hin zum Wasserspiel am Ende des Platzes hatten sich die sechs- bis 15-jährigen Aussteller bereits ab etwa 9 Uhr getroffen und ihre Stände aufgebaut, um der wachsenden Besucherzahl zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr ein breites Angebot zu präsentieren. Kinderkleidung und Schuhe waren nicht zum Verkauf zugelassen. Aber um alles andere, von Barbiepuppen und Kuscheltieren über Playmobil und Puzzles bis hin zu Büchern, Spielen und einer Werkbank für Kinder, wurde fleißig gefeilscht.

„Ich finde die Aktion eigentlich ganz gut. Man kann Preise vergleichen, bekommt etwas für seine schon älteren Sachen und kann das Geld auch gleich wieder für neue tolle Dinge ausgeben“, urteilte Oscar (8), lobend über den Kinderflohmarkt. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Levi (11) und Noa (12) versuchte er, vom inzwischen zu kleinen Bobbycar über Bücher und Lego-Artikel nicht mehr benutztes Spielzeug an Gleichaltrige zu verkaufen. Aber die drei Kinder aus Wilkenburg genossen es auch, ein leckeres Eis von der wenige Schritte entfernten Eisdiele zu schlecken. Ihre - hier wortwörtlich – Schirmherrin und Großmutter Hildegard Brusberg spendete dabei mit einem Sonnenschutz Schatten.

Während die Familie aus Wilkenburg bereits in den vergangenen Jahren – auch zusammen mit den Eltern – gute Erfahrungen beim Kinderflohmarkt gesammelt hat, waren die Hiddestorfer Schwestern Helena (11) und Florentina (14) am Sonnabend zum ersten Mal dabei. Sie boten Kinderspiele, Bücher und – unübersehbar – Kuscheltiere an. „Die Nachfrage ist ganz gut“, sagte Florentina erfreut. „Meine beiden Favoriten bei all unseren Kuscheltieren behalte ich aber“, ergänzte sie, unterstützt von ihrer ebenso handelnden kleinen Schwester. „Wir haben jedoch so viele Sachen, dass wir wohl im nächsten Jahr auch wieder mitmachen“, blickte Helena schon auf die nächsten Sommerferien.

