Devese

Im evangelischen Kindergarten in Devese ist das Kürbisschnitzen ein Kinderspiel. Passend zur Herbstzeit haben dort 22 Mädchen und Jungen gemeinsam mit sieben Eltern und den Betreuern lustige wie auch schaurige Gesichter in Kürbisse geschnitzt. Der Kindergarten, dort ist auch der Reformationstag am 31. Oktober ein Thema, hatte die Kürbisse von einem Hof in Ihme-Roloven gekauft.

Halloween im Kindergarten Devese

Das Kürbisschnitzen gehört zu der aus Amerika stammenden Tradition des Halloweenfests, das immer am 31. Oktober gefeiert wird. Eingewanderte Iren haben es nach einer Sage aus ihrem Land in den USA verbreitet.

Im Hemminger Stadtgebiet gibt es auch eine lokale Veranstaltung rund um den Kürbis, die jedes Jahr Tausende von Besuchern anzieht: das Kürbisfest in Wilkenburg. Dieses Jahr besuchten die Veranstaltung im September mehr als 10.000 Gäste.

Von Tobias Lehmann