Arnum

Die Arnumer Friedenskirchengemeinde bekommt zum 1. Juli eine neue Pastorin. Die 27-jährige Kira Eiben wird Nachfolgerin von Christine Behler, die zum Juni in die Lektoren-und Prädikantenarbeit im Sprengel Hannover gewechselt ist.

Für Kira Eiben ist es die erste Pfarrstelle. Erst vor wenigen Wochen hat sie das zweite Theologische Examen bestanden. Geboren und aufgewachsen ist sie in Hannover. Nach einem Freiwilligen Ökologischen Jahr im Deister hat sie evangelische Theologie in Göttingen und an der Universität Atlanta (USA) studiert. Ihr Vikariat, den praktischen Teil ihrer Ausbildung zur Pastorin, hat sie in der Kirchengemeinde Rosdorf in der Nähe von Göttingen absolviert.

„Die Kirchengemeinde und der Kirchenkreis Laatzen-Springe freuen sich über die schnelle Besetzung der Pfarrstelle“, teilt der Kirchenkreis in einer Presseerklärung mit. „Kira Eiben bringt frischen Wind in unseren Kirchenkreis“, sagt Superintendent Andreas Brummer. In den nächsten Tagen wird Kira Eiben in das Pfarrhaus an der Bockstraße in Hemmingens größtem Stadtteil ziehen. Ein Begrüßungsgottesdienst ist für Sonntag, 18. Juli, geplant.

Von Stephanie Zerm