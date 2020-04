Hiddestorf/Ohlendorf

Die öffentliche Bücherei der Nikolaigemeinde Hiddestorf/Ohlendorf bietet eine kontaktlose Ausleihe an. Das System soll am Dienstag, 21. April, starten. Die Leiterin der Bücherei, Antje Frenz, hat einen Online-Katalog zusammengestellt. Der entsprechende Link ist im Internet auf der Seite kirche-hiddestorf.de zu finden. Nutzer können dort Bücher, CDs oder Filme auswählen und per Mail an buecherei@kirche-hiddestorf.de bestellen.

Die Nutzer können maximal fünf Medien ausleihen. Diese werden dann während der Öffnungszeiten der Bücherei in Hiddestorf dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr und freitags von 16 bis 17.30 Uhr auf einem Tisch im Foyer des Gemeindezentrums bereit gestellt.

Anzeige

Bücherei Hiddestorf bietet kontaktlose Ausleihe an

Die Kunden sollten den Raum einzeln betreten und draußen Abstand halten. Die Leihfrist beträgt drei Wochen. Anschließend können die Medien mit Namensschild wieder auf den Tisch im Gemeindezentrum gelegt werden. Medien, die in der Zeit von Freitag bis Montag bestellt werden, können am Dienstag abgeholt werden sowie Bestellungen in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag am Freitag.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Schwerpunkt der Bücherei liegt auf der Literatur für Jungen und Mädchen im Kindergarten- und Grundschulalter. Sachbücher sind an die Themen des Sachunterrichts in der Grundschule angepasst. Zudem gibt es auch eine größere Auswahl an Hörbüchern und Hörspielen.

Schwerpunkt liegt auf Literatur für Kinder

Der Bestand an Literatur für Jugendliche und Erwachsene ist eher klein. Einmal im Jahr werden rund 200 Medien von der Fachstelle für Bücherei- und Medienarbeit im Haus kirchlicher Dienste ausgeliehen. So kann die Bücherei Erwachsenen und Jugendlichen jeweils auch aktuelle Medien anbieten.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann