Hemmingen

Es gibt viele Wochenenden in der Corona-Krise, an denen man sich fragt: Was hätte es eigentlich für Veranstaltungen gegeben, wenn das Virus nicht wäre? In Hemmingen-Westerfeld hätten sich zum Beispiel am Sonntag, 28. Juni, anlässlich des Tages der Architektur Interessierte über das Außengelände der Kita St.-Johannes-Bosco führen lassen können.

Programmpunkt bleibt die Stadt trotzdem, denn die Architektenkammer hat den Tag nicht ausfallen lassen, sondern lädt auf aknds.de zu einem digitalen Spaziergang ein. Es lässt sich aber auch analog in einer Broschüre blättern oder bei einem Spaziergang vom Fußweg über den Zaun auf das Gelände blicken.

Im Süden der Region Hannover nehmen sonst nur Wennigsen und Springe teil. 123 Projekte in 63 Orten in Niedersachsen und Bremen wurden für die 25. Auflage des deutschlandweiten Tages der Architektur ausgewählt, um aktuelle Bauaufgaben zu demonstrieren und wären ohne Corona am Sonntag geöffnet gewesen. Bei 30 Projekten präsentieren Architekten noch Videoclips, Hemmingen ist nicht darunter.

Tag der Architektur in Hemmingen

Einige Zahlen: Die von der Caritas betriebene Kita an der Weetzener Landstraße mit rund 100 Plätzen wurde im August 2019 nach 14 Monaten Bauzeit in Holzrahmenbauweise eröffnet. Sie hat 3,7 Millionen Euro gekostet, davon flossen 580.000 Euro in die 2300 Quadratmeter große Außenfläche.

Das Bild entstand bei der Einweihung der Kita 2019. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

„Sie bietet für insgesamt fünf Gruppen Raum zum Toben für ältere Kinder, geschützte Bereiche für unter Dreijährige und gleichberechtigt bespielbare Freiflächen“, heißt es in der Broschüre zum Tag der Architektur. Die Kinder können auf dem Rollerparcour aktiv sein oder auf einem Freiluftsofa entspannen. „Den Gruppenräumen zugeordnete Terrassen und Sandspiele, ein Wasserspielbereich, eine großzügige Spielwiese sowie kleinteilige Streifräume ermöglichen vielfältige Optionen, Freiraum und Natur mit allen Sinnen zu erleben.“

Außengelände der Kita St. Johannes Bosco

Das alles wurde möglich gemacht auf einer Fläche, die vorher landwirtschaftlich genutzt wurde, und die neben einem Friedhofsparkplatz liegt. Gestaltet wurde die Fläche von GrünPlan Landschaftsarchitekten und Mosaik Architekten, beide aus Hannover. Beauftragter Architekt war Robert Marlow, der als Präsident der Architektenkammer auch ein Grußwort in der aktuellen Broschüre zum Tag der Architektur formuliert hat.

Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, zeigte sich erfreut, dass Hemmingens gemeinsame Bewerbung mit den Architekten Erfolg hatte. Hemmingen war schon 2019 im Programm am Tag der Architektur. Damals stand der neu gestaltete Campus der KGS in Hemmingen-Westerfeld im Mittelpunkt. Im Jahr 2016 war es das Gemeindezentrum der Nikolaikirchengemeinde in Hiddestorf.

Bau von Max Dudler am Tag der Architektur

Im aktuellen Programm des Tages der Architektur dürfte für die Hemminger ein weiterer Name interessant sein: Max Dudler. Der Schweizer ist der Architekt der neuen Geschäftshäuser in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs. Was hat das mit Hemmingen zu tun? Dudler hat auch Entwürfe für ein Gebäudeensemble mit vier Baukörpern gemacht, das an der B 3/Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld entstehen soll. Dort sollen mehrere Hundert neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der höchste Turm des Ensembles soll nach den zuletzt bekannt gewordenen Plänen elf Stockwerke haben und entsprechend knapp 40 Meter hoch sein.

