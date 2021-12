Hiddestorf

Kein Personal mehr: In der Kindertagestätte in Hiddestorf musste jetzt für einen Tag eine Kindergartengruppe geschlossen werden. „Es war ein spontaner Ausfall“, erläuterte Walburga Gerwing, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung, auf Anfrage von Elisabeth Seiler (Bündnisgrüne) in der jüngsten Sitzung des Fachausschusses. Nähere Angaben machte Gerwing nicht.

Sie sagte, normalerweise würden Aushilfskräfte in solchen Fällen einspringen. „Doch sie sind auch schon alle eingebunden gewesen.“ Gerwing berichtete von großen Schwierigkeiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden: „Der Markt an pädagogischem Personal ist leer gefegt.“ Zur Kita Hiddestorf gehören zwei Kindergartengruppen mit je 25 Kindern, zwei Krippengruppen mit 15 Kindern und eine Hortgruppe mit 20 Kindern. Seiler fragte, ob Eltern aushelfen könnten, doch Gerwing entgegnete, das sei nicht möglich, denn diese müssten ihrer Arbeit nachgehen.

Dritte Kraft in Kita-Gruppen: Personalsuche wird schwierig

Bürgermeister Jan Dingeldey erläuterte, die Verwaltung habe sich mit Hiddestorfer Elternvertretern getroffen und erklärt, wie dünn die Personaldecke sei. Die Lage werde sich verschärfen, wenn in einigen Jahren wegen der Gesetzesvorgabe Personal für die dritte Kita-Kraft zu finden sei. Kerstin Liebelt (SPD) gab zu bedenken, sei dieses dann aber eingestellt, würden die Arbeitsbedingungen besser.

Gerwing berichtete, in der Nachbarkommune Ronnenberg gebe es schon die dritte Kraft in den Kita-Gruppen und die dortigen Einrichtungen hätten unter diesem Gesichtspunkt schon Hemminger Personal abwerben können. Dingeldey zufolge muss in Hemmingen darüber gesprochen werden, wie die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber gesteigert werden könnte. Er verwies auf Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos, nach dem die Personallücke in der frühen Bildung – also bei Kindern im Alter von eins bis zehn Jahren – deutschlandweit bis zum Jahr 2025 bei bis zu 191.000 Erziehern liegen. Bis zum Jahr 2030 fehlen demnach sogar 199.000 Erzieher.

Von Andreas Zimmer