Harkenbleck

Die Kindertagesstätte Harkenblecker Spielgarten ist eine Kita, aber nie als solche gebaut worden. In dem Gebäudekomplex an der Straße Hallerskamp, in dem sich auch die Mehrzweckhalle befindet, hat sie keinen eigenen Bereich, sondern nutzt ihn zusammen mit der Ortsfeuerwehr. Das soll sich ändern. Mehr als 700.000 Euro will die Stadt in Planung und Umbau der Kita investieren.

Nach Angaben von Volker Kolsch, er leitet das Familienservicebüro, rechnet die Stadt mit Zuschüssen von Land und Region in Höhe von insgesamt etwa 220.000 Euro. Die genauen Gesamtkosten für das Vorhaben stünden noch nicht fest, sagte Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing im Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration. Es sei unklar, wo die Kinder während der etwa sechsmonatigen Bauzeit betreut werden. Elisabeth Seiler, beratendes Mitglied der Bündnisgrünen, regte an, auf die Harkenblecker Höfe oder in den Wald auszuweichen, um das Aufstellen von Containern zu vermeiden.

Anzeige

Politiker für Sanierung und Umbau der Kita Harkenbleck

Der Ausschuss zeigte sich von der Machbarkeitsstudie angetan, in der die Planer ausgelotet haben, wie eine Sanierung und ein Umbau aussehen könnte. Susanne Wienigk-Andreas ( SPD) zum Beispiel sprach von einer „gut überlegten Planung“. Entsprechend fiel auch die Abstimmung aus: Alle Mitglieder befürworteten den geplanten Umbau.

Weitere HAZ+ Artikel

Herwig Krause von Architekturbüro Schäfer-Krause-Schulz in Hannover stellte die Studie jetzt erstmals öffentlich vor. „Die Fläche wird nicht mehr den heutigen Maßstäben gerecht“, sagte er. „Auf wenig Platz ist viel untergebracht.“ So nutzt die Kita zum Beispiel den Schulungsraum der Feuerwehr als Ruheraum. Dieser soll der Kita später allein zur Verfügung stehen: für den Spielkreis mit bis zu 25 Kindern. Für den rund 60 Quadratmeter großen Raum schlagen die Planer vor, etwa zehn Quadratmeter davon für ein Materiallager zu nutzen und eine kleine Einbauküche unterzubringen.

Weitere geplante Veränderungen im Spielgarten

In den heutigen, rund 60 Quadratmeter großen Spielkreisraum soll die Krippe mit bis zu 15 Kindern ziehen. Auch für diesen sind zehn Quadratmeter für Material und eine kleine Einbauküche vorgesehen. Wo sich heute Küche und Tresen der Feuerwehr befinden, sollen später Schlafraum und Toiletten der Krippe unterkommen. Die Krippe ist zurzeit in einem rund 30 Quadratmeter großen Raum mit benachbartem Wickelraum untergebracht. Auf dieser Fläche sollen die Mitarbeiter später einen eigenen Raum bekommen und auch ihre eigenen Toiletten. Diese sind zurzeit noch neben den Kindertoiletten. Wie auch die Krippe bekommt der Spielkreis dann eigene Toiletten.

So sieht die Kindertagesstätte in Harkenbleck heute aus. Quelle: Architekten Schäfer-Krause-Schulz Hannover

Der rund 40 Quadratmeter umfassende Spieleflur soll bleiben, allerdings nicht mehr mit so vielen Möbeln wie jetzt, sagte Krause. Es hätte auch die Alternative gegeben für den Umbau Wände zu versetzen. Das hätte allerdings die Kosten in die Höhe getrieben. Krause sagte, auch die schöne nach Süden und Westen ausgerichtete Außenfläche bleibe. Für einen besseren Blick nach draußen werden, so die Planung, einige Fenster bodentief verglast. Vor die anderen Fenster könnten draußen Sitzbänke gestellt werden. Damit die Krippenkinder einen eigenen Bereich haben, soll das in die Jahre gekommene Klettergerüst einem neuen Gerät für Kinder unter drei Jahren weichen.

Feuerwehrhaus wird umgebaut

Der Umbau der Kita wird erst durch den – ebenfalls von Schäfer-Krause-Schulz geplanten – Neu- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses möglich, das voraussichtlich Ende 2021 fertig ist. Der Umbau der Kita könnte somit Anfang 2022 beginnen und mit dem Ende der Sommerferien 2022, also Ende August, abgeschlossen sein. Unterm Strich soll die Kita rund 90 Quadratmeter mehr Fläche haben als bisher.

Die Harkenblecker Mehrzweckhalle wurde 1974 gebaut. Zwei Jahre später folgte der Anbau der Feuerwehr. Das ehemalige Schulgebäude mit dem heutigen Kindergarten stammt aus dem Jahr 1954.

Am Donnerstag, 24. September, steht das Thema auf der Tagesordnung des Rates.

Von Andreas Zimmer