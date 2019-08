Hemmingen-Westerfeld

Nach gut 14 Monaten Bauzeit ist die neue Kindertagesstätte St. Johannes Bosco an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld fertiggestellt und mit einer Feierstunde am Freitagnachmittag auch formell ihrer Bestimmung übergeben worden. Viele Hemminger Eltern nahmen mit ihren Kindern am Festakt teil, ebenso Mitglieder des Rates.

Zur Galerie Viele Eltern mit ihren Kindern und Ratsmitglieder aus Hemmingen sind bei der Feier dabei. Einrichtung wird von Caritas getragen.

Vor dem Ausprobieren der neuen Spielgeräte im Außenbereich sowie den Gesprächen der Erwachsenen beim Kaffee- und Kuchenbüfett gab es zahlreiche feierliche Ansprachen. So blickten Hemmingens Bürgermeister Claus-Dieter Schacht, der beauftragte Architekt – und zugleich Architektenkammerpräsident - Robert Marlow und Caritas-Vorstand Andreas Schubert zurück auf die Planungs- und Bauphase, während die Kita-Leiterin Rosemarie Blanke in die nähere Zukunft für sich und ihr Team schaute. Formeller Höhepunkt war schließlich die spirituelle Einsegnung des Gebäudes mit Weihwasser durch Pfarrer Christoph Müller von der katholischen Pfarrgemeinde St. Augustinus.

Bereits seit mehreren Wochen haben 20 Kinder, die von ihrem bisherigen Quartier in der ehemaligen Pfarrwohnung an der Berliner Straße umgezogen sind, ihre neuen Räumlichkeiten ausprobiert. „Wir bieten hier mit unserem 18-köpfigen Team – darunter auch drei Männer - drei Kindergartengruppen à 25 Kinder an. Eine davon ist altersübergreifend. Ebenso gibt es zwei Krippengruppen für je 15 Kinder. Insgesamt stehen also 105 Kitaplätze zur Verfügung“, berichtet Blanke.

Die Außenfläche mit Spielplatz umfasst 2300 Quadratmeter.. Quelle: Torsten Lippelt

Großes Lob für den Architekten

Schacht lobte den Architekten Marlow dafür, nach dem Kita-Vorbild in Pattensen eine noch schönere Kindertagesstätte errichtet zu haben. „Ich bin nach 22 Jahren schwer zu beeindrucken, aber hier bin ich es“, sagte Schacht. „Danke für die Umsetzung auch an die beteiligten Ratsfraktionen.“ Auch die erstmals erfolgte Übergabe eines derartigen Projektes an ein Generalunternehmen – das auch die Vorbild-Kita in Pattensen errichtet hatte - sei erfolgreich gelaufen. „ Don Bosco hat gesagt, Erziehung sei Sache des Herzens. Mit dem Caritas-Team haben wir einen tollen Partner dafür gefunden“, lobte Schacht den neuen Kita-Betreiber.

Marlow erläuterte in seiner Rede die Gesamtbaukosten für die Mehrgruppeneinrichtung in Höhe von 3,7 Millionen Euro. „Allein 580.000 Euro wurden in die Außenanlagen investiert“, verwies er auf die zahlreichen Klettergeräte, die Stein- und Hügelelemente und die detailreich und liebevoll gestalteten Wege. Dank der Solaranlage auf dem Dach werde überschüssiger Strom außerdem ins Netz eingespeist.

Andreas Schubert dankte für die Caritas der Kita-Leiterin und ihrem Team für das bisher Geleistete und wünschte den Kindern, dass sie hier „viel in einer glücklichen Zeit erleben“.

Würdigung des Namenspatrons Johannes Bosco

Nach der feierlichen Einsegnung durch Pfarrer Christoph Müller dankte Blanke allen„die mit mir in diesen Dampfer eingestiegen sind“. Dazu verteilte sie selbst gefaltete Papierschiffchen an ihr emsiges Team und kleine Glasschmucksteine aus einer Schatzkiste an die Kinder.

Blanke würdigte damit den Namenspatron, den 1888 verstorbenen und 1934 heiliggesprochenen italienischen Priester Johannes Bosco. „ Johannes Bosco sagte einst, Kinder sind wie Edelsteine, die auf der Straße liegen. Man muss sie nur aufheben, damit sie funkeln. Er hätte heute übrigens Geburtstag. Ist das Einweihungsdatum daher ein Zufall?“, fragte sie in die Runde.

Die Kita an der Weetzener Landstraße ist in Holzrahmenbauweise erstellt worden und hat eine Grundfläche von 1105 Quadratmetern. Die Außenfläche mit Spielplatz umfasst 2300 Quadratmeter. Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte deckt hauptsächlich den Eigenbedarf der Nutzer. Als Betreiber für die Kita hatte sich der Rat für die Caritas als Träger entschieden.

Lesen Sie auch diese Berichte:

Neue Kindertagesstätte: Arbeiten liegen im Zeitplan

Geburtenrate geht leicht nach oben

Von Torsten Lippelt