Devese

Für Svenja Bätge und Christian Lübbers war das vergangene halbe Jahr nervenaufreibend. Dabei sollte 2020 eigentlich ihr schönstes Jahr werden. Am 20. März wollten die beiden Deveser ihr Familienglück besiegeln und im Standesamt Hemmingen heiraten. „Um 11.30 Uhr sollte die standesamtliche Trauung stattfinden und um 14 Uhr die Feier in einem Lokal in Hannover“, erzählt Christian Lübbers. Alles war vorbereitet, das Paar erwartete aufgeregt seinen besonderen Tag.

Doch es kam anders. Das Coronavirus verbreitete sich und binnen weniger Tage wurde aus der Hochzeitsfeier mit 49 Gästen zunächst eine kleinere Veranstaltung und dann gar keine mehr. Zwei Tage vor der Hochzeit musste das Lokal coronabedingt seine Türen schließen. Das ebenfalls gebuchte Hotel stornierte die Reservierung. Ins Standesamt hätten nur noch das Brautpaar, die Eltern und die Kinder gedurft. Unter diesen Bedingungen habe man letztlich auch die standesamtliche Trauung abgesagt, sagt Lübbers.

Anzeige

Brautpaar muss Gästen absagen

„Das war ganz schlimm“, erzählt Bätge. Ihr Vater sei bereits von Wilhelmshaven auf dem Weg nach Hemmingen gewesen, als sie ihm telefonisch die Absage der Hochzeit mitteilen musste. Das Paar telefonierte noch mit einigen Gästen, um persönlich abzusagen, aber informierte den Rest dann doch per Handynachricht. Zu aufwühlend waren die Gespräche. „Wir haben da natürlich bei jedem Telefonat Mitleidsbekundungen bekommen, das ging uns schon ziemlich nah“, sagt Lübbers.

In der Zeit danach habe man sich gegenseitig gestützt, berichtet Bätge. „Und am offiziellen Hochzeitstermin haben wir uns erst mal einen Sekt gegönnt.“ Finanzielle Einbußen hatten die Deveser zu ihrem Glück nicht. Alles habe reibungslos zurück abgewickelt werden können, berichten die Eltern von drei Kindern. Doch eine Sache sei für sie im Nachhinein besonders ärgerlich gewesen. „Das Standesamt hatte uns mehrere Termine angeboten und wir haben uns für den spätesten entschieden, weil wir dachten, das Wetter sei dann wärmer“, sagt Lübbers. Hätten sie sich für einen der früheren Termine entschieden, hätte die Hochzeit stattgefunden.

Die Gastgeschenke mussten neu vorbereitet werden - im März sollte es noch frühlingshafte Samentütchen geben. Quelle: Sarah Istrefaj

Hoffnung auf Hochzeitsfeier in Langenhagen

Mittlerweile nehmen die beiden die Geschichte mit Humor. Und sie blicken einigermaßen positiv nach vorn: Am Freitag dieser Woche soll die Hochzeit nun endlich nachgeholt werden. Gefeiert wird mit 46 Gästen in einer großen Halle in Langenhagen – sofern die steigenden Infektionszahlen dem Paar nicht erneut einen Strich durch die Rechnung machen. „Dass die Zahlen noch mal so stark steigen, haben wir nicht erwartet“, gesteht Lübbers.

Er habe nun bereits mit dem Ordnungsamt der Stadt Langenhagen telefoniert und die Antwort erhalten, dass der Inzidenzwert seit Tagen relativ stabil sei und es für die anstehende Hochzeit gut aussehe. „Das beruhigt uns jetzt“, sagt der 42-Jährige. Sollte es so bleiben, könnten in dem gemieteten Raum die Hygienevorgaben gut einhalten werden, da dieser für 150 Personen ausgelegt sei, ergänzt Bätge.

Corona: So laufen Hochzeiten im Standesamt Hemmingen Trotz der Corona-Pandemie ist die Zahl der Trauungen im Hemminger Standesamt kaum zurückgegangen. „Im Jahr 2019 hatten wir in der Zeit vom 1. Januar bis 14. Oktober 48 Trauungen, 2020 haben wir bis jetzt 44 Trauungen“, sagt Standesbeamtin Sabine Hanje. Zehn Hochzeiten seien abgesagt worden. Ab April waren nur noch das Brautpaar und zwei Trauzeugen im Trauzimmer zugelassen. Seit Juni dürfen zehn Gäste zusätzlich mit in den Raum, neuerdings müssen dabei jedoch alle eine Maske tragen – auch das Brautpaar. Die Standesbeamtin darf ihre Rede zumindest ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung halten. „Es gibt derzeit keine Möglichkeit sich für den Sektempfang im Foyer aufzuhalten“, so Hanje. Der Sektempfang könne aber draußen vor dem Rathaus stattfinden.

Trauung nur mit Maske

Einziger Wermutstropfen für das Paar: Es muss im Standesamt Hemmingen mit Maske heiraten. Diese Vorgabe ist neu, es gibt sie erst seit Freitag vergangener Woche. Damit reagiert die Stadt auf die steigenden Infektionszahlen. Für die Fotos sei dies nicht gerade schön, sagt Lübbers. Aber immerhin sehe man dann die Aufregung nicht so sehr, fügt er augenzwinkernd hinzu.

Doch bis zur Hochzeit sind es noch vier Tage. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie schnell sich Vorgaben ändern können. Ob die Hochzeit im geplanten Rahmen stattfinden kann, ist noch ungewiss. Überwiegt die freudige Erwartung oder die ängstliche Anspannung? „Diesmal wollen wir auf jeden Fall heiraten, auch wenn am Ende nur noch wir beide ins Standesamt dürfen“, sagt Lübbers. Alle Gäste erneut aus- und später ein drittes Mal wieder einzuladen, sei keinem zuzumuten.

Von Sarah Istrefaj