Mit eindrucksvollen Ausschnitten aus seinem Programm „All you need is Bach“ hat am Sonnabendnachmittag der weltweit erfolgreiche US-Organist Cameron Carpenter die Bewohner der Seniorenresidenz Arnum und deren Nachbarn musikalisch überrascht.

An seiner auf einem Lkw befestigten Orgel, die über einen mitgebrachten Generator ihren Strom versorgt wurde, spielte er rund 30 Minuten lang Bach-Werke. „Fast alle unserer 92 Bewohner hörten von den Fenstern aus zu und applaudierten danach“, freute sich Pflegedienstleiterin Elke Timmas über den Besuch.

Verzichtet auf seine Gage: der Musiker Cameron Carpenter. Quelle: Torsten Lippelt

Preisträger ist ohne Gage unterwegs

Der 39-jährige Wahl-Berliner aus North Carolina – bereits 2009 für den „ Grammy“ nominiert und „Echo“-Klassik-Gewinner 2015 – ist zurzeit unter dem Motto „Konzerte vor den Fenstern der Stadt“ ohne Gage bundesweit in Kooperation mit dem Bündnis Bürgerstiftungen Deutschland auf Tournee. „Wir übernehmen für seine fünf heutigen Kurz-Konzerte im Raum Hannover nur die laufenden Kosten für Technik und Lkw, Hotel in Höhe von rund 6000 Euro“, sagte Dorothea Jäger, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Hannover. Die coronabedingte Konzertreihe ergänzt das Stiftungsprojekt „ZwischenMenschlich – Paten für Senioren“.

„Wahnsinn, dass sich jemand etwas so Nettes ausdenkt“, sagte Betreuungsleiterin Carola Weber. Sie wies darauf hin, dass dieses nichtöffentliche Konzert dank guter Kontakte zur Bürgerstiftung in nur acht Wochen organisiert werden konnte.

Von Torsten Lippelt