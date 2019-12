Hemmingen-Westerfeld

Auch wenn er es in der Tanzschule nicht über den Grundkurs hinaus gebracht hat: eigentlich ist Daniel Helfrich ja Tänzer. Und so heißt auch sein Programm, das er am Freitag, 24. Januar, im Kulturzentrum bauhof vorstellt. Darin zeigt der Klavierkabarettist, dass im Grunde das ganze Leben ein Tänzeln zwischen Fettnäpfchen und großem Auftritt, zwischen beschwingtem Walzer und leidenschaftlichem Tango ist. So erläutert er am Klavier die schwierige Fragen der Ernährung einer Hupfdohle, die Entscheidung, ob nun Pommes mit Trüffeln oder doch lieber ein leichter Snack aus dem nächsten Streichelzoo auf dem Speiseplan stehen oder ob das Feingefühl eines Bombenentschärfers schon für die Tanzfläche reicht.

Mit mal mehr, mal weniger ernst zu nehmenden Texten begibt sich Helfrich in seinem Programm auf das glatte Parkett des Alltags, um spätestens nach einem Pas-de-deux mit „Primaballerdiva“ Helene Fischer zu dem Schluss zu kommen, dass immer noch der Mann führt. Eigentlich. Und eigentlich ist er ja auch Tänzer. Nur kommt immer wieder etwas dazwischen, das ihn davon abhält, dieses Ziel weiter zu verfolgen.

Schon Auftritte im Fernsehen

Helfrich ist bereits in etlichen Fernsehshows aufgetreten, unter anderem war sein Programm „Eigentlich bin ich ja Tänzer“ im Hessischen Rundfunk zu sehen, der die Show im November 2016 in Aschaffenburg aufgezeichnet hatte.

Der Pianist, Sänger, Kabarettist und Komponist wurde 1973 in Weinheim geboren und ist in Grasellenbach-Scharbach im Odenwald aufgewachsen. Mit dem Klavierspielen begann Helfrich bereits mit sieben Jahren. Nach dem Abitur und Zivildienst studierte er an der der Pädagogischen Hochschule Heidelberg Musik und katholische Theologie. Seit Abschluss seines Studiums 1999 arbeitet Helfrich als freischaffender Künstler. Dabei trat er unter anderem auch als Solopianist und Sänger auf den Aida-Schiffen auf.

Zahlreiche Auszeichnungen

Außerdem spielt er in verschiedenen Jazzbands und ist seit 1994 Mitglied der Rock’n’Roll-Show-Band „The Crazy Petticoats“. Konzertreisen führten ihn bereits nach Ungarn, Nigeria, in die Tschechoslowakei, nach Moskau, St. Petersburg und Rom. Seit 2016 arbeitet Helfrich auch vermehrt als Komponist und war an mehreren Theater- und Musicalproduktionen beteiligt.

Für seine Shows ist er bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden unter anderem mit dem 1. Platz beim Trierer Comedy Slam, dem Essener Kultur Kanapee und dem Mannheimer Comedy Cup.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 24. Januar, um 20 Uhr im Kulturzentrum bauhof, Dorfstraße 53, in Hemmingen-Westerfeld. Karten gibt es für 20 Euro und ermäßigt für 17 Euro bei et cetera, Rathausplatz 2, in Hemmingen-Westerfeld, bei Schreib-Gut(h), Göttinger Straße 62, in Arnum, in der Bücherecke, Dammstraße 2, in Pattensen sowie im Internet unter www.bauhofkultur.de und an der Abendkasse.

Von Stephanie Zerm