Hemmingen

Wird es bald ein Jugendparlament oder einen Jugendbeirat in Hemmingen geben? Bei einigen Antworten der Parteien auf die Frage, was bei Angeboten für Kinder und Jugendliche fehlt, taucht ein solches Gremium auf. Hier die Antworten im Überblick.

Das sagt die SPD

Die Jugendlichen und Kinder haben uns in vielen Gesprächen mitgeteilt, was sie sich für ihre Freizeitgestaltung wünschen. Dazu gehören u.a. Orte, an denen sie Filme gucken können, Jugendplätze mit Kletter- und Fitnessgeräten, Beachvolleyplätze, Skateranlage. Auch gute Radwege, Nachttaxi oder On-Demand-Angebote für den ÖPNV sind den jungen Mitbürger*innen wichtig. Besonders wichtig ist es uns, die Kinder und Jugendlichen in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen, z.B. mit einem Jugendbeirat.

Das sagt die CDU

Für die Kleinsten möchten wir ein Kleinkinderbecken im Freibad Arnum realisieren. Spielplätze sollen weiter modernisiert und Spielgeräte für ältere Kinder sowie inklusive Spielgeräte erhalten. Kaputte Basketballkörbe sollen repariert und weitere Plätze für Jugendliche geschaffen werden. Kinder und Jugendliche sollen aktiv eingebunden und bei Wunsch ein Jugendparlament initiiert werden. Sportvereine, Freiwillige Feuerwehren und andere Institutionen sollen bei ihrer guten Jugendarbeit unterstützt werden.

Das sagt die DUH

Um das zu ermitteln, will die DUH eine Umfrage starten.

Das sagen die Bündnisgrünen

Möglichkeiten zum Spielen und zur Begegnung sollten auch für sie in jedem Ortsteil vorhanden sein, da ältere Kinder und Jugendliche besondere Bedürfnisse haben. Die Qualität solcher Plätze soll regelmäßig überprüft, die älteren Kinder und Jugendlichen sollen mit einbezogen werden und Verantwortung übernehmen. Sie benötigen Freiflächen und Platz zum selbstbestimmten Spielen und Treffen. Außerdem soll die offene Jungendarbeit ausgebaut werden.

Das sagt die FDP

Gemäß der Auswertung der FDP-Bürgerumfrage fehlt es an weiteren Jugendeinrichtungen und Sportangeboten wie z.B. Basketballplätzen. Die Kinderspielplätze könnten z.B. mit Bodentrampolinen für die Kleinen noch attraktiver gestaltet werden.

Das sagt die Linke

Hemmingen hat ein großes Angebot für Kinder und Jugendliche, dazu tragen sowohl die Stadt mit einer tollen Jugendpflege und viele Ehrenamtliche in den Vereinen bei. Neben organisierten Angeboten muss es für Kinder und Jugendliche aber auch immer Möglichkeiten geben, sich und andere selbständig zu organisieren und zu Treffen. Es fehlt ein Gremium, in dem Jugendliche ihre Wünsche artikulieren können. Wie genau das aussehen könnte, muss mit den Jugendlichen selbst diskutiert und erarbeitet werden.

Von Andreas Zimmer