Hemmingen

An Supermärkten und Discountern mangelt es in Hemmingen nicht. Doch einen Wochenmarkt gibt es zurzeit nur auf dem Rathausplatz. In kleineren Stadtteilen wie Harkenbleck gibt es gar keine Einkaufsmöglichkeit. Wo und wie könnten diese verbessert werden? Das haben wir die Parteien gefragt. Hier sind die Antworten:

Das sagt die SPD:

Für uns steht hier im Fokus, wie wir die Menschen zu vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten bringen, da wir die Ansiedlungspolitik der Unternehmen nur bedingt beeinflussen können. Wir setzen uns dafür ein, dass der Einkaufsservice für Senior*innen weiter ausgebaut wird. So könnte er für nicht interneterfahrene Senior*innen um einen Bringdienst erweitert werden. Entscheidend ist für uns, dass die Anbindung der Einkaufsmöglichkeiten für die Bürger*innen aus allen Stadtteilen durch den ÖPNV verbessert wird, sei es durch ein Ringbus- oder Rufbus-System.

Das sagt die CDU:

Im Zuge der Sanierung der Mitte Arnums setzen wir uns für die Ansiedlung weiterer Geschäfte wie bspw. einer Drogerie ein. Auch der Hemminger Rathausplatz soll ein Ort für kleine, individuelle Geschäfte sein. Die Stadt soll bei entsprechenden Angeboten Immobilien erwerben, damit sie sodann an kleine Unternehmen vermietet werden können. Nach Rückbau der alten B 3 werden wir uns für einen Bauernmarkt in Arnum einsetzen. Auch mobile Angebote für die kleinen Ortsteile wollen wir unterstützen.

Das sagen die Unabhängigen Hemminger (DUH):

Die Versorgung mit Lebensmitteln ist insgesamt betrachtet völlig ausreichend. Es fehlen in den beiden großen Ortsteilen unterschiedliche Ladengeschäfte, die Besonderes anbieten. In 3 Ortsteilen fehlen Ladengeschäfte vollständig, Versuche in der Vergangenheit in diesen Ortsteilen scheiterten an zu geringer Nachfrage. Letztlich entscheidet die Bevölkerung jedoch über ihr Einkaufsverhalten welche Ladengeschäfte dauerhafte Chancen haben.

Das sagen die Bündnisgrünen:

Belebung des Rathausplatzes durch unterschiedliche Events. Das Kürbisfest zeigt woanders, was möglich ist. Im Bereich der Hohen Bünte, auch am Strandbad könnten z.B. Open-Air-Konzerte, Theater-Aufführungen im Freien u. ä. entwickelt werden. Wenn die Stadt es nicht selbst tragen kann, könnte man entsprechende Projekte beantragen oder mithilfe eines Vereins tätig werden. Im Kulturbereich ist deutlich noch Luft nach oben. Dies gilt auch für Freizeitangebote für Jugendliche (z.B. Halfpipe und Skatebahn).

Das sagt die FDP:

Eine starke und heterogene örtliche Wirtschaft ist das Fundament zahlreicher Ausbildungs- und Arbeitsplätze sowie solider Gemeindefinanzen. Deshalb müssen Bestand und Entwicklung der örtlichen Betriebe durch die Kommune aufmerksam begleitet und wo nötig konstruktiv unterstützt werden. Wir Freie Demokraten freuen uns über kreative Ideen und sehen Neugründungen von freien Unternehmen sehr positiv, fördern und unterstützen diese. Ein Hemminger Unternehmensportal (wie z.B. www.hemmingen-gastro.de für die Gastronomie) sehen wir als überfällig an.

Das sagt Die Linke:

Leider konzentrieren sich in Hemmingen mittlerweile die Einkaufsmöglichkeiten fast ausschließlich auf die großen Ortsteile. Harkenbleck z.B. hat überhaupt keine Nahversorgung. Mit Blick auf den Klimawandel und die deshalb angestrebte Reduzierung des Autoverkehrs müssen Gespräche mit den Einzelhandelsketten über Versorgungsmöglichkeiten der kleineren Ortsteile stattfinden. In Arnum sollte außerdem der zentrale Einzelhandelsstandort an der Wilkenburger Straße unbedingt erhalten bleiben und Möglichkeiten zur Ansiedlung eines neuen Drogeriemarktes geprüft werden.

Von Andreas Zimmer