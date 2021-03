Hemmingen

Normalerweise würden sich die Hemminger Kinder und Jugendlichen im passenden Alter jetzt auf ihre Konfirmation und Erstkommunion vorbereiten. Doch wegen der Corona-Pandemie und den Beschränkungen ist das derzeit schwierig. Aber die Kirchengemeinden haben Lösungen gefunden – ein Überblick.

Konfirmation in Hiddestorf und Ohlendorf

In Hiddestorf wird in diesem Jahr voraussichtlich zweimal Konfirmation gefeiert. Sechs Konfirmandinnen und Konfirmanden des Jahrgangs 2019/2020 mussten ihre Feier im vergangenen Jahr verschieben, nun soll es am 30. Mai um 10 Uhr klappen. Die sechs Jugendlichen des aktuellen Jahrgangs sollen am 13. Juni um 10 Uhr konfirmiert werden.

„2020 haben wir eine sehr schöne Konfirmation unter freiem Himmel gefeiert“, sagt Pastor Richard Gnügge von der Nikolaikirchengemeinde, zu der auch Ohlendorf gehört. Angemeldete Gruppen konnten zu zehnt zusammen platziert werden. Insgesamt nahmen etwa 140 Personen an der Freiluftkonfirmation unter den Bäumen neben der Kirche teil. „Die Resonanz war durchweg positiv.“

In der Hiddestorfer Nikolaikirche ist im Mai die erste Konfirmation in diesem Jahr im Stadtgebiet vorgesehen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Der Unterricht laufe derzeit sowohl digital als auch analog. Die Viertklässler kommen in denselben Gruppen zusammen, in denen sie auch in der Grundschule nach dem Wechselmodell lernen – mit Maske und auf 30 Minuten begrenzt, bei gutem Wetter auch draußen. Die älteren Konfirmanden werden digital oder unter freiem Himmel unterrichtet, je nach Wetterlage. Kurze Einheiten unter Wahrung aller Abstandsregeln haben immerhin zweimal in der Kirche stattgefunden, erläutert Gnügge.

Erstkommunion in St. Augustinus Hemmingen

In der katholischen Pfarrgemeinde St. Augustinus, zu der auch Hemmingen gehört, nehmen die Kinder seit Aschermittwoch, also Mitte Februar, an der Kinderkirche@home teil. Dahinter verbergen sich Zoom-Videokonferenzen, die von der Laatzener Gemeinde St. Oliver organisiert werden. Je nach Wetterlage können die Kinder ab Ende April in kleinen Gruppen draußen unterrichtet werden. Die Erstkommunion werde aber nicht wie üblich im Mai stattfinden, sagt Gemeindereferentin Martina Teipel. „Die Erstkommunion ist frühestens im September denkbar.“

Katholiken müssen vielerorts zu Hause sein. Das Bild zeigt die St.-Augustinus-Kirche in Ricklingen, zur Gemeinde gehört auch Hemmingen. Die Kommunion-Videokonferenzen werden von der Laatzener St.-Oliver-Gemeinde organisiert. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

30 Kinder seien im aktuellen Jahrgang, fünf davon aus Hemmingen. Einige Kinder seien abgemeldet worden, weil Gemeinschaftsaktivitäten während Corona fehlen. Sie wollen dann lieber im nächsten Jahr Kommunion feiern. 2020 mussten die sonst ein bis zwei Gruppen in kleinere Gruppen aufgeteilt werden, damit die Erstkommunion trotz allem möglich ist. Das sei aber auch schön gewesen, sagt Teipel, sogar etwas intensiver als sonst.

Konfirmation in Wilkenburg und Harkenbleck

In Wilkenburg gib es zusätzlich zum Lockdown noch ein anderes Problem: Die Pfarrstelle in St. Vitus ist noch bis Ostern vakant, also Anfang April.

Noch bis Ostern ist die Pfarrstelle in der St.-Vitus-Gemeinde vakant. Deswegen gibt es zurzeit dort keinen Konfirmandenunterricht. Das Bild zeigt die Kirche in Wilkenburg. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Zurzeit kümmert sich Jugenddiakonin Jana Thiel vertretungsweise, hält aber keinen Konfirmandenunterricht ab. Je nach Wetterlage hofft Thiel, dass im restlichen März oder im April draußen unterrichtet werden kann. Der diesjährige Konfirmationsgottesdienst ist für den 11. Juli geplant. Zur Gemeinde gehört auch Harkenbleck.

Konfirmation in Arnum

In der Friedensgemeinde Arnum sind die Konfirmationen in diesem Jahr für die Wochenenden 10./11. September und 17./18. September geplant. Es werden 26 Jugendliche konfirmiert in drei Gottesdiensten. Damit sollen in jedem Gottesdienst nicht zu viele Menschen sein, da die Corona-Regeln für diese Zeit noch unklar seien, erläutert Pastorin Christine Behler.

In der Friedenskirche in Hemmingens größtem Stadtteil Arnum ist die Konfirmation für September geplant. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

„Zur Zeit läuft der Konfirmandenunterricht per Zoom in zwei Gruppen, präsentisch ist er wieder angedacht.“ Fahrten seien vorerst nicht geplant.

Konfirmation in Hemmingen-Westerfeld und Devese

In der Trinitatisgemeinde hält Pastor Peter Beyger in Hemmingen-Westerfeld den Unterricht als Videokonferenz ab. „Die Jugendlichen und ich sitzen vor unseren Bildschirmen und reden miteinander“, erläutert er. Das funktioniere recht gut, auch wenn „längst nicht alles möglich ist, was uns im Gemeindehaus Freude macht“. Zur Gemeinde gehört auch Devese.

Da Gottesdienste aber unter Corona-Bedingungen möglich seien, feierte Beyger jetzt nur mit den Konfirmanden eine Andacht. Außerdem bekommen die jungen Hemminger kleine Aufgaben, die sie draußen erledigen sollen, etwa ein Foto aufnehmen, das etwas über Gott aussagt.

In der Trinitatiskirche in Hemmingen-Westerfeld können die Jugendlichen die Konfirmation erst im September feiern. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Vieles musste aber verschoben werden. Geplant war etwa für diese Woche eine Konfirmandenfahrt nach Spiekeroog. Diese Fahrt muss ausfallen. Nun hofft die Gruppe, dass es im Juni für ein Wochenende klappt. „Auch die Konfirmation haben wir verschoben“, sagte Beyger. „Wir gehen davon aus, dass wir am 18. /19. September 2021 diese Gottesdienste feiern können.“

Von Katharina Kutsche