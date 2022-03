Hemmingen

Auch in diesem Jahr ist alles anders: Wegen Corona läuft die Anmeldung der Schulanfänger in Hemmingen zum zweiten Mal komplett kontaktlos. Was bedeutet das genau und was müssen Eltern beachten? Wir fassen die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Was bedeutet kontaktlos?

Eltern können die Unterlagen per E-Mail schicken oder in den Briefkasten der Schule werfen.

Um welche Kinder geht es im Schuljahr 2023/2024?

Alle Kinder, die bis zum 30. September 2023 das sechste Lebensjahr vollenden, sind dann schulpflichtig.

Wie lange ist noch Zeit für die Anmeldung?

Die Frist endet am Sonnabend, 30. April, dieses Jahres.

Wie war es denn vor der Pandemie?

Die Schulen hatten zu bestimmten Tagen in ihre Räume eingeladen. Mitunter war es Pflicht, dass das Kind bei der Anmeldung mitkommt.

Gibt es dann dieses Jahr einen späteren Termin mit den Kindern in der Schule?

Nein.

Eine Erstklässlerin trägt nach ihrer Einschulungsfeier eine Schultüte nach Hause. (Symbolbild) Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Welche Unterlagen werden benötigt?

Es sind Kopien der Geburtsurkunde des Kindes oder die Kopie aus dem Familienstammbuch und eine Kopie des Nachweises, dass das Kind gegen Masern geimpft ist. Sollte ein besonderes Sorgerecht bestehen, muss eine schriftliche Verfügung des Gerichts oder des Jugendamts vorgelegt werden. Hinzu kommen die Anmeldeunterlagen der jeweiligen Schule.

Wo findet man die Formulare?

Auf den Internetseiten der drei Grundschulen im Stadtgebiet: www.gshemmingen-westerfeld.de, www.waeldchenschule-arnum.de und www.grundschule-hiddestorf.de.

Wann ist die Einschulung?

Sie ist am Sonnabend, 19. August 2023.

Was ist mit den sogenannten Kann-Kindern?

Zu dieser Gruppe gehören alle Kinder, die bereits dieses Jahr eingeschult werden sollen, aber bis zum 30. September 2023 noch nicht schulpflichtig sind. Sie können im Mai 2023 für das Schuljahr 2023/2024 angemeldet werden. Einen Stichtag gibt es nicht.

Lässt sich die Einschulung auch verschieben?

Ja, bei den Kindern, die das sechste Lebensjahr im Zeitraum vom 1. Juli und dem 30. September 2023 vollenden, können die Eltern den Schulbesuch durch einen formlosen Antrag an die Schule um ein Jahr hinausschieben, unterschrieben von den Eltern. Die Frist dafür endet am 30. April dieses Jahres.

Was ist, wenn ich mein Kind zum Beispiel in einer Waldorfschule außerhalb von Hemmingen anmelden will?

Die Anmeldung muss zunächst in der zuständigen Schule im Hemminger Stadtgebiet abgegeben werden mit dem Hinweis der Eltern, das bei diesem konkreten Beispiel „Beschulung wahrscheinlich in der Waldorfschule“ lautet.

Kann mein Kind auch eine Schule in einem anderen Stadtteil besuchen?

Grundsätzlich nein, der Schulbezirk ist festgelegt: Kinder aus Hemmingen-Westerfeld und Devese besuchen die Grundschule am Köllnbrinkweg 38 in Hemmingen-Westerfeld; die Jungen und Mädchen aus Arnum, Harkenbleck und Wilkenburg die Wäldchenschule am Klapperweg 18 in Arnum und die Kinder aus Hiddestorf und Ohlendorf die Grundschule an der Ostertorstraße 9 in Hiddestorf. Es können Ausnahmen gemacht werden, diese müssen aber entsprechend begründet sein.

Was ist noch zu beachten?

Falls das Kind im vergangenen Jahr keine Kindertagesstätte besucht hat, müssen die Eltern einen Termin für einen Sprachförderungstest in der Schule beantragen.

Von Andreas Zimmer