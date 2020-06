Hemmingen

Die Stadt Hemmingen behält den Entwurf für ihr Konzept zur Wirtschaftsförderung vorerst weiter unter Verschluss. Ursprünglich wollten die Kommunalpolitiker im Juni öffentlich darüber diskutieren. Doch die Ratsfraktionen haben noch Fragen und möchten intern darüber beraten.

Konzept für Wirtschaftsförderung

Deswegen rutscht das Thema auf die nächste Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service im September. Dann ist ein halbes Jahr vergangen, denn Anfang Februar hatte Gert Rönnau, seit 2018 Wirtschaftsförderer der Stadt, einen Vorgeschmack gegeben, wie sich Hemmingen entwickeln könnte. Rönnau hat die drei Visionen, wie er sie nannte, mit konkreten Beispielen in einem rund 40 Seiten umfassenden Papier untermauert. Diese sind Hemmingen als „zukunftsgerichteter und dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichteter Wirtschaftsstandort mit Modellcharakter in der Region Hannover mit maßvollem Wachstum“, als „der nachhaltige und klimaneutrale Modellstandort im Umland der Landeshauptstadt“ und als „ein Ansiedlungsort für wissensintensive Branchen und Institutionen und die Kreativwirtschaft sowie Existenzgründer und Nutzer von Coworking Spaces“. Letzteres sind Büros, in denen man Arbeitsplätze mieten kann.

Ziel: Mehr Gewerbesteuer einnehmen

Mit der neu geschaffenen Stelle des Wirtschaftsförderers möchte die Stadt weitere Unternehmen in die Kommune holen, nicht zuletzt, um ein höheres Gewerbesteueraufkommen zu erzielen. Die Erste Stadträtin Regina Steinhoff sagte jetzt, dass wegen der Corona-Krise der Entwurf des Wirtschaftsförderungskonzeptes nach derzeitigem Stand nicht aktualisiert werden müsse. Möglicherweise aber seien im September einige Themenpunkte überholt.

Von Andreas Zimmer