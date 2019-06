Wilkenburg

Sie sind schon mehrfach in der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg aufgetreten, aber jetzt waren sie anderthalb Jahre nicht da: die vier Sänger des A-cappella-Pop-Quartetts Wait4it. Ein Wiederhören mit den jungen Springer Musikern gibt es beim Konzert am Sonntag, 23. Juni, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.

Sie singen schon seit ihrer Kindheit in Chören, mehrere Jahre auch zusammen in dem Springer Jugend-Ensemble Quilisma, aber nur eine von ihnen hat sich auch beruflich musikalisch orientiert: Die Altistin Leona Bornemann studiert Musik – aber auch Biologie. Die Sopranistin Sonja Sandig hat dagegen bereits ein duales Studium der Wirtschaftsinformatik abgeschlossen und strebt jetzt noch den Master in diesem Fach an. Tenor Johannes Zieseniß widmet sich der Politikwissenschaft und der Volkswirtschaft, und Lorenz Mahnke – er übernimmt die Bassstimme des Quartetts – hat sich für ein Studium der Bildung und Erziehung im Kindesalter entschieden.

So unterschiedlich ihre beruflichen Ziele sind, so einig sind sie sich in ihrer Begeisterung für Musik, speziell für den Gesang. Dabei covern sie von Rammstein bis Sting höchst unterschiedliche Stilrichtungen. Und Bornemann sorgt mit eigenen Stücken und Arrangement für die ganz persönliche Note der vier Springer. Gesungen werden deutsche ebenso wie englische Texte. „Wir erwarten wieder ein mitreißendes Konzert mit Musik, die allen Generationen gefällt“, sagt Pastorin Harriet Maczewski und freut sich auf den Auftritt von Wait4it in der Kirche.

Von Thomas Böger