Arnum

„Das beste Mittel gegen Lampenfieber sind Auftritte.“ Das sagte Marleen Jaspert aus dem Kollegium der Musikschule Hemmingen beim „Konzert der leisen Töne“ am Freitagabend in der Friedenskirche Arnum. Im vergangenen Jahr musste die traditionelle Veranstaltung, in der Kinder und Jugendliche ihr Können präsentieren, wegen des Coronavirus ausfallen. „Wir freuen uns sehr, dass es dieses Jahr unter Auflagen wieder möglich ist“, sagte Jaspert zu den rund 40 Besuchern.

Zu hören gab es instrumentale Lieder wie auch Gesangsparts. Ein berührender Höhepunkt war der Auftritt von Ghazal Mohammadi. Die Hemmingerin hatte 2016 im Alter von 14 Jahren den ersten „Song-Contest“ der Musikschule gewonnen. In der Friedenskirche sang sie jetzt unter der Begleitung von Jorrit Konert an der Gitarre den Song „What if God Was One of Us?“ von Joan Osborne. Doch auch weitere Auftritte beeindruckten wie etwa das von Greta Seemann vorgetragene Lied „Marry You“ von Bruno Mars. Seemann spielte dazu Ukulele.

Unter der Leitung von Nikolaus Lampasiak (rechts) beendet das Gitarrenensemble das Konzert. Quelle: Tobias Lehmann

Auch zwei größere Formationen präsentierten sich in der Kirche. Das Kükenorchester spielte unter der Leitung von Stephan Pietsch auf Geigen das Lied „Sandmann, lieber Sandmann“.

Das Gitarrenensemble unter der Leitung von Nikolaus Lampasiak beendete die etwa 45-minütige Veranstaltung mit dem von 1874 von Bedřich Smetana komponierten Lied „Die Moldau“. Schließlich gab es einen lauten Applaus für alle Auftritte des Abends. Das war sicherlich auch ein guter Ausgleich für das Lampenfieber.

Von Tobias Lehmann