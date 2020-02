Wilkenburg/Harkenbleck

Von Salsa über Gospels bis zum Kammerkonzert: Die St.-Vitus-Kirchengemeinde, zu der Harkenbleck und Wilkenburg gehören, hat ihr musikalisches Programm für die nächsten Monate vorgestellt. Besucher dürfen sich unter anderem auch auf Arien und eine musikalische Lesung in der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg freuen. Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei, um Spenden wird gebeten.

Folgende Auftritte sind geplant:

Andy Cowling und Christine Harada Li am Sonntag, 1. März, 17 Uhr: Gitarrist Andy Cowling und Geigerin Christina Harada Li präsentieren unter anderem Werke des Brasilianers Heitor Villa-Lobos, des Franzosen Maurice Ravel und des Italieners Niccolò Paganini. Durch die interessante Kombination aus Gitarre und Geige erwartet die Besucher ein besonderes Konzert. Beide Musiker haben an der Musikhochschule Hannover studiert.

Kammerkonzert am Sonntag, 8. März, 17 Uhr: Das Oktett in F-Dur, D 803, von Franz Schubert zählt zu den bekanntesten Kammermusikwerken. Gespielt wird es von Manuel Bode (Violine), Hans-Thomas Hildebrand (Violine), Matthias Schorr (Viola), Gerhard Breves (Violoncello/Kontrabass), Rita Hermeyer (Klarinette), Maya Stockmann ( Horn) und Eric Argelt (Fagott).

Arien und Kammermusik am Sonntag, 26. April, 17 Uhr: Die Sängerinnen Katrin Habekost (Sopran) und Michaela Ische (Alt) treten gemeinsam mit den Musikern Roland Seifert (Oboe), Roland Baumgarte (Cello) und Andreas Schmidt (Orgel) auf. Präsentiert werden unter anderem Arien von John Stanley, Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel.

Die St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Theatralische Lesung mit Musik am Sonntag, 17. Mai, 18 Uhr: Das Leben von Sophie Dorothea, der Prinzessin von Ahlden, steht im Mittelpunkt der musikalischen Lesung. Inga Kolbeinsson liest das Werk von Hans Zimmer und wird dabei von Lajos Rovatkay am Virginal begleitet.

Bläserensemble am Sonntag, 23. Mai, 18 Uhr: Der Düsseldorfer Kirchenmusiker Markus Maczewski macht auf der Konzertreise mit seinem Bläserensemble auch in Wilkenburg Station. Maczewski hat Kirchenmusik an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf studiert. Seit 2009 leitet er den Chor und mehrere Kinderchöre in der Kirchengemeinde Düsseldorf-Wersten.

Mirjam Klein und Goran Stevanovic am Sonntag, 7. Juni, 18 Uhr: Die Geigerin Mirjam Klein und der Akkordeonist Goran Stevanovic präsentieren unter anderem Strawinskys Suite aus dem Ballett „Der Kuss der Fee“. Stevanovic wird den Klavierteil aller Stücke des Abends auf dem Bajan spielen, einer osteuropäischen Form des chromatischen Knopfakkordeons.

Blick ins Innere der Vituskirche. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Gospelworkshop am Sonnabend und Sonntag, 13. und 14. Juni: Tina Hamburger und Anna Thumser laden zum vierten Wilkenburger Gospelworkshop für Erwachsene und Jugendliche ein. Ein Abschlusskonzert ist für Sonntag, 14. Juni, um 17 Uhr geplant. Die Teilnahme am Workshop kostet für Erwachsene 40 Euro sowie für Kinder und Jugendliche 15 Euro und beinhaltet ein Mittagessen. Anmeldungen sind möglich im Gemeindebüro an der Kirchstraße 18 in Wilkenburg unter Telefon (0511) 42 51 10 oder per E-Mail an kg.wilkenburg-harkenbleck@evlka.de.

Salsaabend am Sonntag, 12. Juni, 18 Uhr: Mit einem schwungvollen Konzert geht es in die Sommerpause. Emile Moïse von der Salsaschule Salsa del Alma in Hannover lädt Anfänger und Fortgeschrittene zum Tanz auf dem Kirchhof ein.

