Hemmingen-Westerfeld

Wie ist der Alltag in der Corona-Zeit mit rund 160 Menschen einer sogenannten Hochrisikogruppe? So viele Bewohner leben im Seniorenheim Rosenpark in Hemmingen-Westerfeld. „Die Belastung ist für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter groß“, sagt Heimleiter Andreas Baumert. „Die Unsicherheit über die Situation ist herausfordernd.“ Doch das schweiße auch zusammen. „Bewohner und Pfleger zeigen eine große gegenseitige Solidarität, diese Zeit jetzt gemeinsam zu bewältigen“, sagt Baumert.

Anwohner reagieren verständnisvoll auf die Kontaktsperre

Gemeinsam mit seinem Team hat er bereits am 13. März beschlossen, persönliche Kontakte zwischen Bewohnern und Angehörigen wegen des Coronavirus zu untersagen. „Der gesundheitliche Schutz für unsere Senioren geht vor“, sagt Baumert. Nahezu alle Angehörigen hätten verständnisvoll reagiert. „Es gab nur wenige Ausnahmen, mit denen wir uns länger auseinandersetzen mussten“, so der Heimleiter. „Mittlerweile bekommen wir auch viele Mails von Angehörigen, die uns für die Arbeit in dieser Situation loben.“

Der gesamte Alltag im Heim wurde umstrukturiert. Der gemeinsame Essensraum ist geschlossen und die täglichen Treffen in den Tagesgruppen wurden gestrichen. „Besonders für diejenigen Bewohner, die regelmäßig von ihren Angehörigen besucht oder abgeholt wurden, ist das jetzt eine große Herausforderung“, sagt der Heimleiter. Die mehr als 100 Mitarbeiter des Heims, unter ihnen rund 80 Pfleger, versuchen, den Bewohnern möglichst viel Abwechslung zu bieten.

Helmut und Frida Müller bringen Musik in das Seniorenheim. Quelle: privat

Bewohner können mit ihren Angehörigen skypen

„Auf Tablets bieten wir ihnen an, mit ihren Familien zu skypen, das nutzen viele“, erzählt Baumert. Zudem schickt er mindestens einmal pro Woche eine E-Mail an die Angehörigen, um über den aktuellen Stand zu berichten. In diesen Tagen soll eine besondere Aktion starten: Auf einer Leinwand sollen alle Bewohner ihren Handabdruck verewigen. Dieser wird dann als Gruß in einem Infoschreiben an die Angehörigen verschickt.

Das geplante Frühlingsfest, zu dem auch die Angehörigen eingeladen waren, musste abgesagt werden. „Stattdessen bieten wir jetzt kleinere Aktionen auf dem Hof an, sodass die Bewohner von ihren Zimmern aus zuschauen können“, sagt Baumert. So waren zum Beispiel in der vergangenen Woche die Drehorgelspieler Helmut und Frida Müller zu Gast und haben ein paar Lieder vorgetragen. Bei einer Grillaktion auf dem Hof griff Baumert selbst zur Zange. „Wir haben das Grillgut dann zu den Bewohnern auf die Zimmer gebracht“, sagt er.

Der Chef persönlich packt mit an: Heimleiter Andreas Baumert (rechts) schwingt die Grillzange. Quelle: privat

Auch für die Mitarbeiter ist die Belastung groß

Für die Mitarbeiter sei die Belastung ebenfalls größer als üblich. „Wir bedanken uns für die große Motivation der Pfleger mit kleineren Aufmerksamkeiten“, sagt Baumert. „Freitags fahren wir immer mit einem Snackmobil durch die Einrichtung und verteilen Süßigkeiten, Obst und Getränke für die Mitarbeiter.“

Entspricht die Ausrüstung des Heims denn den aktuellen hygienischen Anforderungen? „Wir haben ausreichend Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe und Kittel“, informiert der Heimleiter. Scherzend fügt er hinzu, dass auch ausreichend Toilettenpapier zur Verfügung stehe. „Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter gut ausgerüstet sind – denn was die im Moment leisten, ist unglaublich.“

Der Heimleiter beschreibt die Atmosphäre unter den Bewohnern zurzeit als gelassen. „Nur ein Bewohner hat neulich schon mal das Wort Lagerkoller benutzt, das war aber noch eher humorvoll gemeint“, betont Baumert. Bis jetzt sei keine spezielle psychologische Betreuung nötig gewesen. Diese steht bei Bedarf aber zur Verfügung. Dem Heimleiter ist bewusst, dass die seelische Belastung größer wird, je länger der persönliche Kontakt zu den Angehörigen unterbunden werden muss.

Nach den Corona-Einschränkungen soll groß gefeiert werden

„Klassische Familienfeste wie das kommende Ostern werden sicherlich eine Herausforderung. Doch wir sorgen alle gemeinsam dafür, dass wir hier trotz der Umstände eine schöne Zeit haben werden“, kündigt Baumert an. Schon jetzt werden auch die ersten Ideen für ein großes Fest am Ende der Corona-Zeit gesammelt. „Wir wissen nicht, wann das sein wird. Doch wenn wir uns alle wiedersehen können, wollen wir das gemeinsam mit Bewohnern und ihren Angehörigen feiern“, sagt Baumert.

Von Tobias Lehmann