Hemmingen

Noch nicht einmal drei Wochen bis zu den Sommerferien, und dann endet nicht nur der Schulbetrieb für sechs Wochen, sondern auch die städtischen Kindertagesstätten machen Pause. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind die Schließzeiten für die jeweiligen Einrichtungen die regulären Zeiträume, denn in den Kitas herrscht dieses Jahr wieder Regelbetrieb.

„Im letzten Jahr durften die Kinder die Einrichtungen während der Ferienbetreuungszeit nicht wechseln“, erläutert Stadtsprecherin Sabine Hürthe. „Hintergrund war die damalige Verordnungslage, die verhindern sollte, dass sich die Covid-19-Infektionen über Wechsel in den Kita-Gruppen verbreiten kann.“

Sommerferien: Kein Bedarf an Extrabetreuung

Das ist bei der aktuellen Inzidenzlage nun vorerst vorbei. Zwar haben möglicherweise manche Erziehungsberechtigte schon Urlaubs- und andere freie Tage teils aufbrauchen müssen, um im Heimbüro ihre Kinder betreuen zu können. Doch ein größerer Bedarf an Betreuungsplätzen sei nicht erkennbar, so Hürthe. Auch Notgruppen gebe es keine – mangels Bedarf. In den Sommerferien seien die Kita-Gruppen aber ohnehin nicht in voller Kinderstärke besetzt.

Zu diesen Zeiten sind die Krippen und Kindergärten geschlossen

Nach derzeitigem Stand schließen von Donnerstag, 22. Juli, bis einschließlich Mittwoch, 11. August: Kinderkrippe, Kita und Kinderhort Hemmingen-Westerfeld sowie die Kita Hiddestorf. Von Donnerstag, 12. August, bis einschließlich Mittwoch, 1. September, sind folgende Einrichtungen geschlossen: Kinderhort Arnum, Kindergarten Wilkenburg, Harkenblecker Spielgarten, Kinderkrippe Arnum IV, Kindergarten Arnum I und V sowie die Kita Arnum II.

Lesen Sie auch Kinderbetreuung in Hemmingen: Keine coronabedingten Probleme mehr in Kitas

Die Einrichtungen der freien Träger sind zu folgenden Zeiten geschlossen: DRK-Kindergarten Arnum III von Montag, 9. August, bis Freitag, 27. August; der evangelische Kindergarten Devese, der Waldkindergarten und die Caritas-Kita Hemmingen-Westerfeld von Montag, 26. Juli, bis Freitag, 13. August, sowie die Hemminger Landstrolche von Montag, 26. Juli, bis Freitag, 6. August. Die Sommerferien beginnen am Donnerstag, 22. Juli, und enden am Mittwoch, 1. September.

Von Katharina Kutsche