Ohlendorf

Rund 50 Bilder der Hemminger Künstlerin Doris Espel schmücken seit kurzem und noch bis Mitte Januar 2022 die Wände im Galeriecafé Webstuhl. Sie laden dabei nicht nur zum Betrachten ein, sondern auch zum Suchen. Denn die ehemalige Leiterin der Schillerschule in Hannover ist mit ihrer Ausstellung auch kreativ als Marken-Botschafterin unterwegs. In jedem ihrer Bilder – ob nun als Bestandteil ihrer Minimotivserien oder aber als Großleinwandbild – hat sie eine Briefmarke versteckt.

Eine Markensammlung, deren ideeller Wert für die Hemmingerin höher war als der nur geringe materielle, hatte sie vor fünf Jahren dazu motiviert, ihrem bereits seit der Jugend bestehenden künstlerischen Interesse regelmäßig nachzugehen. „Kleine, vergessene Kunstwerke kommen so zu einer neuen Bedeutung. Gibt es eine bessere Form der Nachhaltigkeit“, sagt Espel.

Doris Espel malt mit Acrylfaben

Die Motive der mit Acrylafarben und gemischten Materialien – unter anderem Sand, Papier und Folien – erstellten Bilder sind zum Teil gegenständlich, zum Teil abstrakt. Mal gestaltet eine Marke das Bild-Thema und gibt ihm den Namen, mal ordnet sich die Briefmarke einem Thema unter.

„Man sieht sie manchmal kaum, aber sie ist bei mir Pflicht und ganz sicher da“, Doris Espel integriert in jedes ihrer Bilder eine Briefmarke. Quelle: Torsten Lippelt

„Man sieht sie manchmal kaum, aber sie ist bei mir Pflicht und ganz sicher da“, verspricht die pensionierte Lehrerin. So findet der aufmerksame Betrachter entsprechend ihrer über die Zacken hinaus ausgearbeiteten Motive Landschaften und Automobile, aber auch Porträts historischer Persönlichkeiten, eine Opernhaus-Ansicht und sogar einen Satelliten.

Das Malen mit den auf chemischer Basis hergestellten Acrylfarben im kleinen heimischen Atelier erlaubt Espen sehr viele Möglichkeiten, diese als ideale Kombination auch zusammen mit anderen Materialien auszuprobieren. „Acryl ist für mich ideal. Es trocknet schnell und lässt sich später noch gut überarbeiten, wenn ich das Bild ändern möchte“, sagt Espel.

Am liebsten arbeitet Espel mit Acrylfarben. Quelle: Torsten Lippelt

Freude am Experimentieren hatte die gebürtigen Osnabrückerin schon immer – wenn auch an zunächst an naturwissenschaftlichen: Espel hat ein Lehramtsstudium für Chemie absolviert. Nach der Pensionierung experimentiert sie nun mit Farben. „Für einige Bilder benötige ich nur wenige Tage. Was Spaß macht, kann ruhig länger dauern“, sagt sie.

Künstlerin will mit Weihnachtsmotiven auf die Festtage einstimmen

Seit Kurzem probiert sich Espel auch mit dem Malen zweiteiliger, unterschiedlich großer Bilder – Diptychen genannt. Passend zur Adventszeit plant die Künstlerin außerdem einen Bilderwechsel: Vorweihnachtliche Motive, wie Kerzen oder Engel sollen auf die anstehenden Festtage einstimmen.

Espels Ausstellung im Galerie-Café Webstuhl ist bis zum 16. Januar 2022 zu den Café-Öffnungszeiten von dienstags bis sonntags zwischen 14 und 18 Uhr zu besichtigen. Das am Waldrand des Bürgerholzes gelegene Galeriecafé, am Sohlkamp 2a, ist von Devese aus nur zu Fuß und per Rad, und mit Auto nur von Hiddestorf/Ohlendorf aus zu erreichen und verfügt über zahlreiche Parkplätze.

Von Torsten Lippelt