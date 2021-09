Wilkenburg/Eldagsen

Es gehört zu den besucherstärksten Veranstaltungen im Hemminger Stadtgebiet: Doch das für diesen Monat geplante Kürbisfest in Wilkenburg muss wegen Corona erneut ausfallen. Das teilte Kürbisbäuerin Maren Jänsch von der Firma Eldagser Hoflieferant mit.

Schon 2020 wurde das zweitägige Fest ersatzlos gestrichen. Auch wenn es mittlerweile mehr Erfahrungen mit der Pandemie gebe, der Platz auf dem Hof von Campe an der Kirchstraße reiche nicht aus. „Die Abstandsregel lässt sich nicht einhalten“, sagte Jänsch. Auch ein Fest in kleinerer Form sei nicht möglich.

Kürbisverkauf auf dem Hof

Jänsch erläuterte, mit Blick auf die ersten Urlaubsrückkehrer und die steigende Inzidenz habe sie das Fest vor etwa zwei Wochen abgesagt. „Die Aussteller sind stark enttäuscht“, sagte sie. Sie zeigten aber Verständnis für die Entscheidung. Vor der Pandemie war das Fest noch nie ausgefallen.

In diesem Jahr sollte es am Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. September, stattfinden. Deswegen habe sie auch im April mit dem Pflanzen von Kürbissen begonnen, berichtete Jänsch. Bereits im Januar habe das Saatgut ausgewählt werden müssen. Nun sei der Vorrat an Kürbissen groß. Aus diesem Grund baut der Hoflieferant am 19. September von 11 bis 16 Uhr auf dem Hof von Campe einen Stand mit mehr als 30 Kürbissorten auf.

Die Kürbisse des Eldagser Hoflieferanten sind reif und werden geerntet. Quelle: Gunnar Geller

Hätte das Fest stattfinden können, hätte ein besonderes Augenmerk auf den Verkehr gelegt werden müssen, denn zurzeit wird die Landesstraße 389 saniert, die durch Wilkenburg führt und von der die Kirchstraße abzweigt. Aus Richtung Hemmingen-Westerfeld und Hannover-Wülfel ist kein Durchkommen, weil der Abschnitt zwischen der Einmündung Dorfstraße und Höhe Kirchstraße gesperrt ist.

Kürbisfest 2022 für September geplant

2022 soll es Jänsch zufolge ein Kürbisfest geben – an zwei Tagen und wieder am dritten Wochenende im September, also am 17. und 18. September. 2019 hatten die Organisatoren einen Besucherrekord verzeichnet. Mehr als 10.000 Gäste strömten bei spätsommerlichem Wetter auf den Hof von Campe, auf dem mehr als 90 Stände aufgebaut waren.

Das erste Kürbisfest gab es vor 18 Jahren, damals als Programmpunkt an einem verkaufsoffenen Sonntag in der Teppichscheune. Seitdem war die Veranstaltung von Jahr zu Jahr gewachsen und ist heute weit über die Grenzen Hemmingens hinaus bekannt. 2018 – bei der ersten zweitägigen Ausgabe – konnte erstmals die Marke von 10.000 Besuchern geknackt werden. 2019 stand das Fest erstmals unter der Regie von Jänsch. Die Organisatorin aus dem Springer Stadtteil Eldagsen wirkte schon zuvor bei dem Fest in Wilkenburg mit.

Von Andreas Zimmer