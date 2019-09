Wilkenburg

Ibiza-, Pink-Jumbo-Banana-, Moschus- oder Mikrowellen-Kürbis: Mehr als 50 verschiedene Kürbissorten präsentierten die Aussteller am Sonnabend beim Kürbisfest auf dem Hof von Campe. Am Sonntag geht die Feier weiter.

Insgesamt sind mehr als 90 Stände aufgebaut. An vielen dreht sich alles um das orangefarbene Gemüse. Besucher können unter anderem Kürbissecco, Kürbiswaffeln am Stiel, Kürbissuppe oder Brotaufstriche mit Kürbis probieren. Außerdem gibt es zahlreiche Kürbis-Rezepte und Tipps um das beliebte Gemüse.

Viele unterschiedliche Sorten auf Kürbisfest

„Besonders beliebt ist heute wieder der Zentner“, berichtete Maren Jänsch vom Eldagser Hoflieferanten, die die Veranstaltung seit diesem Jahr organisiert. „Das ist eine Kürbissorte, die die Großmütter früher süß-sauer eingemacht haben.“ Der Pink Jumbo Banana sei besonders bei Müttern beliebt. „Er eignet sich sehr gut als Babybrei.“

Neben Produkten rund um den Kürbis gibt es auch in diesem Jahr wieder ein buntes Programm für die Besucher. An zahlreichen Ständen bieten Kunsthandwerker selbst gemachte Unikate an. „Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr noch ein wenig gesteigert“, sagte Jänsch. Außerdem hätten sich auch die Ausstellungsfläche und der Kinderflohmarkt etwas vergrößert. „Neu ist in diesem Jahr, dass viele Aussteller auch ein Programm für Kinder wie Filzen oder Perlenfädeln anbieten“, sagte Jänsch, die seit 13 Jahren regelmäßig beim Kürbisfest dabei ist.

Verein Hände für Pfoten ist auch dabei

Großer Andrang herrschte am Stand von „Frau Holle“ alias Jessica Scheer, an dem Kinder Schleim herstellen konnten. „Ob normaler Schleim oder Schleim mit Glitzer - das kommt super gut an“, freute sich die Schleim-Expertin über die Ansammlung junger Besucher an ihrem Stand.

Viel los war am Wochenende auch am Stand des Arnumer Tierschutzvereins Hände für Pfoten, der als besondere Attraktion Rudi, Grisella und Barbara mitgebracht hatte. Die drei Esel standen artig in einem Gatter und durften von den Besuchern gestreichelt werden. Dabei achtete Vorsitzende Kerstin Küster jedoch darauf, dass auch die Arbeitsschutzbestimmungen für Esel eingehalten wurden und es den gutmütigen Tieren nicht zu viel wurde.

Kürbisfest : Das meinen Besucher

„Der Kürbismarkt hat sich im Laufe der Jahre immer positiver entwickelt und es sind immer mehr kreative Angebote hinzugekommen“ sagte auch Besucherin Ruth Dübener aus Arnum, die seit rund zehn Jahren regelmäßig zu der Veranstaltung kommt.

Kari Rewald war aus Hannover-Misburg gekommen. „Es ist einfach ein tolles Ambiente und ein schönes Miteinander.“ Von dem Markt hat sie zahlreiche Kürbisse und Informationen über die einzelnen Sorten mitgenommen. „Ich arbeite in einem Kindergarten und will sie dort den Jungen und Mädchen zeigen“, sagte sie.

Parkplätze beim Kürbisfest

Für die Besucher gibt es einen großer Parkplatz zwischen Wilkenburg und Arnum. Trecker und Planwagen dienen als Shuttle-Service, den am Sonnabend auch viele nutzten. Denn in ganz Wilkenburg gab es vor lauter Autos kaum noch einen freien Parkplatz.

Zwar begann das Kürbisfest am Sonnabend erst um 12 Uhr. „Doch bereits um 11.30 Uhr standen die ersten Besucher auf dem Hof“, berichtete Christian von Oheimb, der das Fest in dieser Form ins Leben gerufen und bis zum vergangenen Jahr organisiert hat.

Kürbisfest : So begann alles vor 16 Jahren

„Vor 16 Jahren hat die Teppichscheune das erste Mal auf dem Hof ein Kürbisfest ausgerichtet“, berichtet er. Damals habe es nur jeweils einen Stand mit Kürbissen, Getränken und Würstchen gegeben. Rund 120 Besucher seien gekommen. Dennoch sei die Veranstaltung so gut angekommen, dass er beschloss, sie fortzusetzen.

Seitdem ist das Kürbisfest von Jahr zu Jahr gewachsen und ist heute weit über die Grenzen Wilkenburgs hinaus bekannt. Fast jedes Jahr bricht die Veranstaltung neue Rekorde. Im vergangenen Jahr ist erstmals die Marke von 10.000 Besuchern geknackt worden.

„Die Veranstaltung hat sich mittlerweile zu einem Treffpunkt für die Menschen aus den umliegenden Ortschaften entwickelt“, hat Jänsch beobachtet. „Viele kommen, um gemeinsam etwas zu trinken und einen schönen Tag zu verleben.“

