Hemmingen-Westerfeld

Das Kulturzentrum bauhof wird die 2-G-Regel einführen. Das teilt der Vereinsvorsitzende Klaus Grupe mit. Demnach dürfen künftig nur noch vom Coronavirus genesene oder dagegen geimpfte Personen den bauhof besuchen. Ein negativer Test reicht hingegen nicht mehr aus. Der Vorteil für das Kulturzentrum ist, dass dann keine Abstände mehr eingehalten werden müssen.

In den vergangenen zwei Wochen gab es zwei Veranstaltungen im Kulturzentrum, die nur von rund 30 Gästen besucht werden konnten, da die Stühle weit auseinandergestellt werden mussten. „Es waren trotzdem tolle Abende. Das Gefühl, mal wieder Kultur in so einer intimen Atmosphäre zu erleben, verschaffte mir etwas Gänsehaut“, sagt Grupe. Doch wirtschaftlich sei es für den Verein nicht, immer nur bis 30 Karten verkaufen zu können. „Deshalb haben wir uns für die 2-G-Regel entschieden, auch wenn wir niemanden ausschließen wollen“, sagt Grupe.

Viele Gäste besuchen die Open-Air-Veranstaltungen des Kulturzentrums

Für den gesamten Kulturbereich ist die Pandemie nach wie vor anstrengend. Im vergangenen Jahr musste der bauhof 32 Veranstaltungen absagen, in diesem Jahr auch noch einmal 23. „Wir wollen aber möglichst alle nachholen und haben deshalb auch schon Termine für 2023 vergeben“, sagt Grupe. Positiv sei die Open-Air-Saison für das Kulturzentrum gelaufen. „Wir waren sechsmal im Park der Sinne in Laatzen, zweimal auf Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge und einmal in Hiddestorf vertreten. Drei Auftritte im Park der Sinne waren ausverkauft“, sagt Grupe.

Das Kulturzentrum hat jetzt aktuell die Planung der Auftritte bis Dezember vorgelegt. Für alle Termine steht auch das Forum der KGS Hemmingen zur Verfügung. Je nach Zahl der verkauften Karten werden die Auftritte dann dort oder im Kulturzentrum an der Dorfstraße sein. Fest steht bereits, dass Chris Hopkins sowie die More Maids im bauhof auftreten. Die Karten können über das Ticketsystem auf der Website www.bauhofkultur.de erworben werden. Der Eintritt kostet bei allen Veranstaltungen 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Diese Künstler treten im Kulturzentrum bauhof auf

Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos, Freitag, 1. Oktober, 20 Uhr: Der in Princeton/New Jersey geborene Wahl-Deutsche Chris Hopkins ist ein renommierter Musiker der internationalen Jazz-Szene. Für seinen Auftritt im bauhof hat er sich noch drei australische Musiker dazu geholt. Gemeinsam wird lässig und elegant Jazz und Swing im Stil von George Gershwin und Duke Ellington gespielt.

More Maids, Sonnabend, 2. Oktober, 20 Uhr: Die vier Musikerinnen der 1994 gegründeten Band More Maids sind die „First Ladies des Irish Folk“. Sie versprechen einen Abend mit Wohlfühlgarantie – und das trotz der schaurigen Mordballaden und der vielen musikalisch gebrochenen Herzen.

Birgit Süss, Freitag, 15. Oktober, 20 Uhr: Die Kabarettistin Birgit Süss buddelt sich wortreich durch den Unsinn des Lebens. Und sie singt Chansons über ältere Damen, die sich treiben lassen und die Liebe an guten Tagen. Mit ihrem Programm „Paradies. Und das“ präsentiert sie einen komödiantischen Abend zwischen Herzschmerz und Veggie-Day und der Erkenntnis, dass der Apfel vom Baum der Erkenntnis möglicherweise doch nur ein faules Ei war.

Lucy van Kuhl und die Es-Chord-Mafia, Freitag, 22. Oktober, 20 Uhr: Die Sängerin Lucy van Kuhl setzt in ihrem Programm „Alles auf Liebe“. Begleitet von der Es-Chord-Mafia, die aus dem Schlagzeuger Lorenzo Riessler und dem Cellisten Nenad Uskokovic besteht, singt sie mal humorvoll, mal melancholisch über die vielen Gesichter der Liebe.

Matthias Brodowy, Freitag, 29. Oktober, 20 Uhr: Matthias Brodowy bezeichnet sich selbst als Vertreter für gehobenen Blödsinn und stellt in seinem Programm „Keine Zeit für Pessimismus“ der Apokalypse ein Bein. Er erwartet den Super-GAU mit einem Lächeln im Gesicht, denn es wäre zu schade, die Welt den Leuten zu überlassen, denen man es sowieso nicht recht machen kann.

Matthias Jung, Sonnabend, 13. November, 20 Uhr: Der Kabarettist und Diplom-Pädagoge Matthias Jung gibt humorvolle Tipps zum Umgang mit der Pubertät. Es ist die Zeit, in der Eltern plötzlich „peinlich, gemein und einfach nur nervig“ sind. Doch Hilfe naht: Jung gibt in seinem Programm „Chill mal ...“ mit Sachverstand und Witz Antworten auf Fragen, die Eltern bewegen.

Anne Folger, Sonnabend, 20. November, 20 Uhr: Die Kabarettistin und Pianistin Anne Folger nennt ihr Programm „Selbstläufer“. Und genau darum geht es, um das Laufen, nach vorn mit Schwung und Schräg. Sie berichtet von jungen Bloggerinnen und alten Komponisten. Und sie liest Geschichten von ihrer Kindheit in der damaligen DDR und ihrer Zeit im Musikinternat.

Quintense, Freitag, 26. November, 20 Uhr: Die Band Quintense gehört zu den vielversprechendsten Newcomern im Genre des Pop-A-Cappella. Die fünf Sängerinnen und Sänger aus Leipzig begeistern mit ihrem mitreißend groovigem Sound und lassen die Grenzen zwischen Jazz und Pop verschwimmen. Ihr Programm trägt den Titel „Winterwonderland“.

Lars Redlich, Freitag, 3. Dezember, 20 Uhr: Der Entertainer Lars Redlich widmet sich in seinem Programm „Lars’ Christmas“ mit Musik und Humor den essenziellen Themen der Weihnachtszeit. Was denken zum Beispiel Schneemänner über den Sommer und warum? Augenzwinkernd und besinnlich kommt jeder auf seine Kosten und bekommt gleichzeitig sein Fett weg.

Les Brünettes, Sonnabend, 11. Dezember, 20 Uhr: Die vier Sängerinnen der A-Cappella-Band Les Brünettes haben ihr Programm schlicht „4“ genannt. Darin bieten sie ausschließlich selbst komponierte Lieder zwischen Funk und House, zwischen Rap und Chanson. Was dabei entsteht, ist unterhaltsam, anziehend und magisch wie das Leben selbst. „Und sehr weiblich“, wie die Sängerinnen betonen.

Von Tobias Lehmann