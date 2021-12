Hemmingen-Westerfeld

Das Kulturzentrum bauhof hat das Programm für Januar und Februar 2022 vorgelegt. Die Gäste dürfen sich auf Musik und Kabarett freuen. Der Auftritt des Musikers Pasquale Aleardi und seiner Band war bereits im Juni 2020 geplant und musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. „Wir hoffen, dass es jetzt klappt“, sagt bauhof-Sprecherin Ingrid von Drathen. Auch die Auftritte von Jan Luley feat. Cleo und Olaf Bossi waren bereits 2020 beziehungsweise 2021 vorgesehen und mussten dann doch wieder abgesagt werden.

Alle Auftritte werden zunächst im Kulturzentrum bauhof geplant. Dort gilt die 2G-Regel. Sollte das Interesse an einzelnen Veranstaltungen jedoch sehr groß sein, könnte das Team des Kulturzentrums auch auf das Forum der KGS Hemmingen ausweichen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten sind über das Ticketsystem der Seite www.bauhofkultur.de sowie bei Schreib Gut(h) in Arnum, Göttinger Straße 62, erhältlich.

Diese Künstler treten im Kulturzentrum bauhof auf

Pasquale Aleardi & Die Phonauten, Freitag, 14. Januar, 20 Uhr: Pasquale Aleardi hatte nach eigener Aussage eine laute Kindheit. In jedem Zimmer soll immer Musik gelaufen sein, und die drei Fernsehgeräte waren nicht selten auch alle angeschaltet. So entwickelte sich sein Wunsch, sowohl Musiker als auch Schauspieler zu werden. Beides hat geklappt. Der Schweizer mit italo-griechischen Wurzeln ist in mehr als 80 Fernseh- und Kinoproduktionen aufgetreten. Mit seiner Band „Die Phonauten“ macht er Antidepressionsmusik in einer Mischung aus Soul, Pop und Funk. Die deutschen Liedtexte offenbaren dabei eine charmante Doppelbödigkeit. Der Einritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Deveser Fotografen unterwegs, Mittwoch, 19. Januar, 20 Uhr: Das Deveser Ehepaar Harald und Rita Schneider berichtet von einer gemeinsamen Reise durch den südamerikanischen Staat Kolumbien. Ihre Eindrücke haben die Fotografen in vielen beeindruckenden Bildern festgehalten. Ihre Reise begann in der Hauptstadt Bogota, führte durch die heiße Tatacoawüste bis in den Süden von San Agustin. Dabei haben die Schneiders nach eigener Aussage „erstklassigen Kaffee getrunken und die größten Palmen der Welt“ bewundert. Schließlich haben sie noch die Comuna 13 in San Javier besucht, früher im Drogenkrieg rund um das Medellín-Kartell eine der gefährlichsten Gebiete in dem Land. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Olaf Bossi, Freitag, 21. Januar, 20 Uhr: Der Comedian und Kabarettist Olaf Bossi beschreibt in seinem Programm seinen persönlichen Weg zum Minimalismus. Er gibt Tipps, wie „Aufräumen richtig Spaß machen kann“, und zeigt Wege zu einem medial entschlackten Leben auf. Er selbst hat es aufgegeben, sich „glücklich zu konsumieren“, und sich stattdessen für ein bewussteres Leben entschieden. Den Gästen legt er nahe: „Sagen Sie mehr Ja zum Nein.“ Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Sebastian Krämer, Freitag, 4. Februar, 20 Uhr: Der Musikkabarettist Sebastian Krämer singt „Liebeslieder an deine Tante“. Doch fröhlich sind diese Lieder in dem gleichnamigen Programm Krämers nicht unbedingt. Der Gewinner des Bayerischen Kabarettpreises 2020 will keinen Mut machen und hat auch keine Parolen oder Empfehlungen für eine bessere Welt zur Hand. Stattdessen spricht aus seinen Liedern häufig eher Melancholie. Aufgefangen werden die Hörer jedoch durch den abstrusen Humor Krämers, der dann am Ende doch ein Lächeln auf das Gesicht zaubert. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Jan Luley feat. Cleo, Freitag, 11. Februar, 20 Uhr: Jan Luley und Cleo widmen ihren Auftritt der Geburtsstadt des Jazz – New Orleans. Cleo hat bereits als Kind in einem Gospelchor gesungen und kam schon früh mit dem Blues in Berührung. Im Alter von 15 Jahren zog sie mit ihrer Familie für ein halbes Jahr nach New Orleans, weitere Aufenthalte folgten. Heute zählt sie zu den vielversprechendsten Newcomern der Szene und hat bereits zwei Alben veröffentlicht. Luley hingegen gehört schon seit vielen Jahren zur Spitze europäischer Pianisten und hat bereits mehr als 2000 Konzerte in 18 Ländern Europas sowie Afrika und USA gespielt. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Daniel Helfrich, Freitag, 18. Februar, 20 Uhr: In seinem Programm „Trennung ist kein Abschiedsessen“ befreit Klavierkabarettist Daniel Helfrich das Thema Trennung von seinem schlechten Ruf. Ob Partner, Essen, Müll oder van Gogh von seinem Ohr: Helfrich zelebriert jede Form der Trennung und präsentiert ein skurriles gesellschaftskritisches Klavierkabarett zwischen nicht ganz ernst gemeinten Trennungsabsichten und übertriebener Trennungsangst. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Heger & Maurischat GbR, Freitag, 25. Februar, 20 Uhr: Sie fallen sich ständig ins Wort, lassen sich nicht ausreden, und eine meint, immer besser zu sein als die andere: Beim Auftritt der Kabarettistinnen Annie Heger und Vanessa Maurischat trifft Großstadt auf Provinz, Chanson auf Shanty und große Klappe auf Kleinhirn. Heger ist ein künstlerisches Multitalent und weiß zu kämpfen, zu fordern und zu feiern. Die studierte Kulturwissenschaftlerin Maurischat aus Berlin begann ihre Karriere in den Neunzigerjahren als Bassistin und Pianistin in mehreren Bands und ging anschließend auf Solotouren. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Von Tobias Lehmann