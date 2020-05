Hemmingen-Westerfeld

Wann wird es erstmals nach der Corona-Krise wieder einen Auftritt im Kulturzentrum bauhof geben? Der Vereinsvorsitzende Klaus Grupe zweifelt daran, dass es dieses Jahr noch klappen wird. Zwar ist im Fünf-Stufen-Plan des Landes vorgesehen, dass öffentliche Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern schrittweise wieder zugelassen werden sollen. „Doch die Abstandsregeln werden bleiben. Und dann wird es für uns nicht wirtschaftlich sein“, sagt Grupe.

Der Vorsitzende hat die Stühle im bauhof in Hemmingen-Westerfeld zur Probe einmal mit den vorgeschriebenen 1,5 Metern Abstand aufgestellt. „Uns dürften dann bei Veranstaltungen gerade einmal 20 Gäste besuchen“, sagt er. In den bauhof passen normalerweise bis zu 100 Besucher. Wirtschaftlich seien Veranstaltungen für den Verein ab einer Auslastung von mindestens 80 Prozent, sagt Grupe.

Bis Juli sind alle Auftritte im bauhof bereits abgesagt

Bis Juli sind bereits alle regulär geplanten Veranstaltungen abgesagt. Für die meisten sind schon Ersatztermine im nächsten Jahr gefunden. Mit den Künstlern, die in der zweiten Jahreshälfte auftreten sollten, befindet sich Grupe noch im Gespräch. „Bisher waren öffentliche Veranstaltungen schlicht verboten. Doch sobald sie in kleinem Rahmen wieder zugelassen sind, müssen wir uns mit den Künstlern und ihren Agenturen einigen“, sagt Grupe. Wenn Veranstalter Auftritte absagen, können Künstler juristisch Regressansprüche geltend machen. „Die könnten wir nicht bezahlen. Ich glaube aber, dass die von uns gebuchten Künstler die Lage verstehen“, sagt Grupe.

Um weiterhin in der Öffentlichkeit präsent zu bleiben, plant der Verein in der zweiten Jahreshälfte Alternativen. „Wir gehen digital on tour“, sagt Grupe augenzwinkernd mit Verweis auf die bisherige bauhof-on-tour-Reihe. Der Verein will lokalen Künstlern die Möglichkeit geben, öffentliche Auftritte live ins Internet zu streamen. „Wir arbeiten dafür bereits mit einer Technikfirma zusammen. Der bauhof ist für einen Livestream leider nicht optimal“, sagt Grupe. Unter anderem sei die Decke zu niedrig und eine ausreichende Beleuchtung schwierig.

Auftritte sollen live ins Internet gestreamt werden

Geplant sind deshalb mehrere Auftritte an verschiedenen anderen Orten. „Sollten öffentliche Auftritte dann wieder zulässig sein, könnten unter Wahrung der Abstandsregeln einige Gäste die Auftritte auch vor Ort besuchen“, sagt Grupe. Der bauhof will mit der Aktion vor allem Künstler, mit denen der Verein bereits seit Jahren zusammenarbeitet, auch finanziell unterstützen.

„Über ein geeignetes Modell unterhalten wir uns noch“, sagt Grupe. Denkbar wäre ein fester Preis, den Onlinenutzer zahlen müssen, um den Stream zu sehen. Eine andere Alternative wären freiwillige Spenden. „Erfahrungen zeigen, dass bei Spenden am Ende manchmal sogar mehr herauskommt als bei festen Preisen“, sagt Grupe. Er hält es auch für möglich, dass sich der bauhof durch diese Aktionen ganz neue Zielgruppen erschließen kann.

Streams kein Ersatz für Liveauftritte

Zusätzlich beteiligt sich der bauhof an der Reihe „Local Players in Concert“. Dabei werden Auftritte lokaler Künstler im Musikzentrum in Hannover live gestreamt. Der bauhof präsentiert das Konzert von Pianist Ecki Hüdepohl und Schlagzeuger Andreas Bock, das am Sonnabend, 23. Mai, ab 20.30 Uhr im Livestream auf der Seite welcome-home.de kostenlos angeschaut werden kann. Die Region Hannover finanziert die Veranstaltungsreihe mit 11.000 Euro, wovon unter anderem die Honorare der Künstler bezahlt werden.

Grupe weist aber auch darauf hin, dass digitale Auftritte auf Dauer kein Ersatz für eine echte Liveatmosphäre mit Applaus und spontaner Interaktion sein können. Sobald öffentliche Auftritte wieder zulässig sind und es auch keine Kontaktsperren mehr gibt, soll das normale Programm im bauhof wieder aufgenommen werden. „2019 haben wir unser 20-jähriges Bestehen gefeiert. Und wir werden auch noch unser 25-jähriges Jubiläum feiern“, verspricht Grupe.

Von Tobias Lehmann