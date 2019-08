Hemmingen-Westerfeld

Die Sommerferien nutzt das Team des Kulturzentrums bauhof gewöhnlich, um Neues zu installieren und Altes auszuräumen. In diesem Jahr wird erstmals im Backstage-Bereich eine Toilette für die Künstler eingebaut. Bisher mussten die Künstler immer im Eingangsbereich auf die Toiletten für die Besucher gehen. „Beschwert hat sich darüber niemand. Doch für die Zuschauer geht ein Aha-Effekt verloren, wenn sich der Künstler auch optisch für den Auftritt zurecht gemacht hat und alle es dann schon vorher sehen“, sagt der Vorsitzende Klaus Grupe. Es kam auch vor, dass sich der Künstler in eine Schlange vor der Toilette einreihen musste. „Das sollte in seiner Pause nicht sein“, sagt Grupe.

bauhof erhöht den Standard

Zudem werde die Qualität und damit auch der Ruf des seit 20 Jahren bestehenden Kulturzentrums gesteigert. „Mittlerweile treten bei uns fast ausschließlich professionelle Künstler auf. Die sollten dann auch ihren gewohnten Standard bekommen“, sagt Grupe. Die Kosten für die Installation von rund 11.000 Euro übernimmt die Stadt Hemmingen als Eigentümer des Gebäudes.

In den Sommerferien wird im bauhof immer aussortiert und umgeräumt: Der Vorsitzende Klaus Grupe packt mit an. Quelle: Tobias Lehmann

„Der Einbau hat länger gedauert, als wir zunächst erwartet hatten“, sagt Vereinssprecherin Ingrid von Drathen. Gleich zu Beginn der Sommerferien wurde der alte Technikraum, der jetzt zur neuen Toilette wird, ausgeräumt. Dann wurden das Parkett entfernt, die Fliesen verlegt und der Türrahmen verkleinert. „Es waren mehrere Handwerksbetriebe beteiligt, die in den Sommerferien auch nicht immer ununterbrochen verfügbar sind“, sagt Grupe. Doch jetzt sei alles auf einem guten Weg. In der nächsten Woche werden Toilette, Waschbecken und Tür eingebaut.

Alte Tür zum Nachbargrundstück ist jetzt zugemauert

Die in dem Raum gelagerte Technik kommt in einen noch freien Bereich im Backstage, der durch eine Falttür vom übrigen Raum abgetrennt werden soll. Dort wurde auch noch eine bisher bestehende Tür zum Nachbargrundstück zugemauert. „Die war bereits da, als wir das Gebäude vor 20 Jahren übernommen haben, und wurde nie genutzt“, sagt Grupe.

Bevor der Betrieb am 22. August mit einem bereits ausverkauften Auftritt der Band The Couchies in der Veranstaltungsreihe Kultursommer der Region Hannover wieder losgeht, wird alles fertig sein, versprechen Grupe und von Drathen. „Wenn alles in der neuen Toilette eingebaut ist, haben wir noch eine Woche Zeit, um hier alles aufzuräumen und auch noch einen Spiegel in der neuen Toilette aufzuhängen. Das sollte reichen“, sagt von Drahten.

Von Tobias Lehmann