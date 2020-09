Ohlendorf

Zwei Künstler stellen zurzeit im Galerie-Café Webstuhl in Ohlendorf aus: Beate Henne und Ulli Kowalke aus Hannover. Unter dem Titel „Zwei Landschaftspositionen“ zeigen sie auf insgesamt 24 Leinwänden in Acryl und Mischtechnik ihr persönliches künstlerisches Verhältnis zum Thema Landschaft. Die Bilder sind zwischen 24 mal 30 und 100 mal 120 Zentimeter groß.

Vor allem Henne präsentiert in ihren 14 Werken abstrahierte Landschaften, die sie nach Skizzenbuch und Fotovorlagen innerhalb der vergangenen vier Jahre in ihrem heimischen Atelier gemalt hat. „Die Bilder wachsen mit der Zeit. Ich gehe weg und gucke, was das Bild tut. Für manche Bilder dauert das Jahre“, erläutert die Künstlerin. Es sei immer ein Kompromiss, aber auch ein Kampf zwischen Motiv, Farbe und Komposition. Und wenn es nicht passt, übermalt sie es noch mal. „Das ist ein Prozess wie im Leben, und perfekte Bilder sind langweilig.“

Arbeiten haben keine Titel

Ihren Arbeiten gibt sie auch keine Titel. „Jeder Betrachter soll seine eigene Sichtweise mitbringen“, sagt die 1949 in Hannover geborene Henne, die über ihre Ausbildung und Tätigkeit als Industriekauffrau und Lehrerin für Kunst, Geschichte und Geografie zur Malerei gekommen ist. 1986 begann sie das Studium von Bildhauerei, Malerei und Zeichnung an verschiedenen Kunstakademien. Zudem nahm sie mehrere Jahre Einzelunterricht. Seit dem Beginn ihrer selbstständigen künstlerischen Tätigkeit 1989 – und parallel zu ihrem Beruf – hat das Mitglied der Künstlergesellschaft Gedok Niedersachsen-Hannover in den vergangenen 20 Jahren an zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen teilgenommen. Seit 2014 ist sie ausschließlich künstlerisch tätig.

Ulli Kowalke präsentiert bis zum 1. November seine Werke. Quelle: Torsten Lippelt

Der zwei Jahre jüngere Kowalke lebt und arbeitet in Hannover und ist seit fast 30 Jahren künstlerisch tätig. Von 1993 bis 2009 nahm er an mehreren Studienseminaren teil, unter anderem an Kunstakademien in Augsburg, Trier und Wolfenbüttel. Zudem gehören Malaufenthalte im afrikanischen Gambia bei Helene Janke zur künstlerischen Vita. 2010 bis 2013 folgten dann das Diplom-Studium der freien Malerei an der Europäischen Kunstakademie in Trier. Kowalke ist Mitglied der Lindener Ateliergemeinschaft „Werkstatt zur Gelben Tasche“, mit der er jetzt auch am 23. Kunstvolkslauf Zinnober in Hannover teilnahm, sowie in der Künstlergruppe arche Hameln, im Kunstverein Hannover und beim Künstlerbund BBK Hannover.

Seine zehn Acryl-auf-Leinwand-Arbeiten in Ohlendorf sind nach Fotos und Skizzen entstanden. „Für die hier im Café am Waldrand ausgestellten Bilder habe ich welche mit den Motiven Landschaft, Natur und Wald ausgesucht“, sagt Kowalke. Dieser Themenkreis beschäftigt den gesellschaftskritischen Künstler besonders. „Natur wird zu wenig als ganzheitliches System gesehen. Der Mensch wirkt als Teil der Natur, aber geht mit ihr zum Teil oft zerstörerisch um.“

Die Ausstellung an der Straße Sohlkamp 2 ist bis einschließlich Sonntag, 1. November, dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist frei. Die Corona-Regeln sind zu beachten. Wer mag, kann Kunst und Natur verbinden und nach der Schau einen Spaziergang im Bürgerholz machen.

