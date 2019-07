Ohlendorf

„Ich reise gern“, sagt Wolfgang Scholtz und man sieht es seinen Bildern an. Es sind Landschaftsimpressionen: vom Hamburger Hafen über mediterrane und maritime Ambiente. Doch das Spektrum reicht bis hin zu abstrakten Motiven, die viel Raum zum Interpretieren lassen. Der 75-jährige Künstler aus Wennigsen-Bredenbeck stellt jetzt im Galerie-Café Webstuhl in Ohlendorf aus.

Scholtz präsentiert insgesamt 35 seiner in den vergangenen Jahren entstandenen Werke. Manche sind bis 1,20 x 1,40 Meter groß. Gefertigt hat er sie in verschiedenen Techniken. „Meine künstlerischen Schwerpunkte sind sich aus dem Gegenständlichen entwickelnde, überwiegend abstrakte Acryl- und Ölbilder, mit übereinander gelagerten Farbschichten, sowie Collagen und verschiedene Materialien.“ Aber auch Aquarelle, häufig in abstrahierender Form, zählten dazu. Sein Atelier hat Scholtz in Ihme-Roloven, in dem er auch Malkurse, Workshops und ein „Offenes Atelier“ anbietet, wo jeder nach seiner Fasson arbeiten kann.

Von seinen oft auch an die norddeutsche Küste und ins Mediterrane führenden Fahrten bringt er dabei regelmäßig vor Ort gefertigte Skizzen mit, darunter Sylter Strandidyllen, aber Eindrücke aus der Toscana und von Venedig. „Früher habe ich eher versucht, Landschaften und Menschen fotorealistisch zu verarbeiten. Heute wird bei mir eher alles mehr abstrakt“, beobachtet der früher als Rechtsanwalt tätige Jurist, der sich seit vielen Jahren nun ausschließlich der Malerei widmet, seine eigene Entwicklung.

Sein Faible für die Malerei hatte er allerdings schon vor dem Jurastudium. Mit 18 Jahren malte Scholtz in Hannover in seinem eigenen Atelier, studierte danach sogar einige Semester Kunst an der Kunsthochschule Kassel. Auch neben seinem Jurastudium und der juristischen Tätigkeit unternahm er ausgedehnte Malreisen, insbesondere in den Mittelmeerraum sowie nach Marokko, und nahm an zahlreichen Workshops teil.

Auf rund 50 Ausstellungen seiner Werke kann der Künstler inzwischen zurückblicken – von der Städtischen Galerie in Westerland/ Sylt und über die Kunstvereine Stade und Laatzen. „Im Galerie-Café Webstuhl bin ich jetzt zum dritten Mal mit meinen Arbeiten, denn das ist ein schönes Ambiente hier“, sagt er. Trennungsschmerz, wenn einige seiner liebevoll auf die Leinwand gebrachten Reise-Impressionen oder Phantasiekreationen verkauft werden, hat er nicht. „Ich kann mich gut trennen. Die schönsten Sachen schenke ich meiner Frau“, sagt er.

Die Ausstellung am Sohlkamp 2a ist bis Montag, 30. September, dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

