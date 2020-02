Arnum

Originelle Halsketten, selbst gemachte Teddybären oder duftende Seifenkreationen: Bei den Arnumer Kunsttagen am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. März, präsentieren 60 Aussteller aus der Region Hannover und darüber hinaus ihre Eigenkreationen vor. Es sind allesamt Unikate, sie wurden in mühevoller Handarbeit in teilweise mehr als hundert Stunden angefertigt.

Viele Künstler gewähren auch einen Einblick in die Fertigung und laden zum Fachsimpeln ein. Das Angebot ist vielfältig – es reicht von Bauernmalerei, Floristikarbeiten und Glaskunst über Laubsäge- und Metallschmiedearbeiten bis zu selbstgemachten Accessoires wie Schals, Mützen und Stirnbändern. Die Kunsttage ziehen jedes Jahr Hunderte Besucher nach Arnum, es gibt sie bereits seit fast 50 Jahren.

Seidenmalerei und Pfeifen

Seit vielen Jahren dabei ist das Künstlerpaar Uschi und Gerd Meier aus Hannover. Uschi Meier widmet sich der Seidenmalerei und zeigt an ihrem Stand, wie sie Farben mit der Gutta- oder Fließtechnik vorsichtig auf das zarte Material aufträgt. So entstehen einzigartige Motive für Seidensamt- oder Chiffonschals, die sich nach einer Vorbehandlung auch waschen lassen. Der Werkstoff von Ehemann Gerd ist Buchenleimholz. Er sägt und schleift das Holz unter anderem zu Schmuckkästen, Schneidebrettern und Brotkästen.

Eine ganz alte Tradition hat Michael Sickfeld aus Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) für sich entdeckt. Der langjährige Tabakpfeifenliebhaber lebt seine Leidenschaft, indem er handgemachte Pfeifen aus seltenen Hölzern anfertigt. Seine Mundstücke werden aus rohen Acrylstangen ebenfalls handgefertigt. Für die Applikationen verwendet er Zierhölzer wie Zebrano-, Palmen-, Buchsbaum- oder Palisanderholz. Passend dazu bietet Sickfeld selbstgemachtes Pfeofenzubehör an.

Schmuck aus Besteck

Ingrid Laube aus Neustadt am Rübenberge stellt Schmuck aus alten Silbergabeln und -löffeln her. Gravuren und Jahreszahlen bleiben dabei erhalten. Der Künstlerin fertigt auf Wunsch auch Schmuckstücke aus den Bestecken ihrer Kunden an, die somit einen persönlichen Bezug mit besonderem Erinnerungswert bekommen. So werden mitunter über Generationen vererbte Bestecke zu einzigartigen Schmuckstücken wie Kettenanhängern, Ringen und Armreifen verarbeitet. Auch Flaschenöffner fertigt Laube auf diese Weise an.

Humorvoll geht es in den Büchern des Schriftstellers Manfred Gerike zu, der an seinem Stand heitere Lektüre zum Entspannen und Aufmuntern für jede Altersgruppe anbietet.

Künstlercafé ist geöffnet

Für Kinder hat Inge Heyn aus Celle etwas zum Mitmachen vorbereitet: An ihrem Stand können Jungen und Mädchen Eulen und Gestecke aus Naturmaterialien anfertigen, die die jungen Besucher auch mit nach Hause nehmen dürfen. Am Ende der Kunstmeile erwartet die Besucher ein Künstlercafé mit Speisen und Getränken. Zur Auswahl stehen mehr als 30 verschiedene Kuchen und Torten, die von den Ausstellern gebacken werden.

Geöffnet ist die Ausstellung in der Wäldchenschule, Klapperweg 18, am Sonnabend, 14. März, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 15. März, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 2 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre ist der Zutritt kostenfrei. Zudem wird der Eintrittspreis bei vielen Künstlern ab einem Mindestkaufpreis von 20 Euro erstattet. Parken können Besucher, die mit dem Auto anreisen, am Hundepfuhlsweg.

