Hemmingen/Pattensen

Die Leine VHS bietet in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten der Städte Hemmingen und Pattensen ein Seminar nur für Frauen an. Darin geht es um die Frage, wie man sich als Patientin bei einem Arztbesuch möglichst viel Respekt verschaffen lernt. Denn solche Gänge seien häufig mit langen Wartezeiten, Unsicherheit bei ungeklärten Ursachen von Beschwerden, Zeitdruck bei Erläuterungen und unverständlichen Äußerungen verbunden.

„Das führt zu Unzufriedenheit, Ohnmacht und dem Gefühl, vom Gegenüber nicht ernst genommen zu werden. Es bleibt das Unbehagen, nicht respektvoll behandelt worden zu sein“, schreibt die VHS in der Ankündigung für die Veranstaltung. Eine gute Vorbereitung auf den Besuch beim Arzt kann zu einer verbesserten Kommunikation und zu mehr Respekt der hilfesuchenden Patientin führen. Am 15. November sollen die Teilnehmerinnen deshalb mit praktischen Beispielen und Übungen gut auf Gespräche beim Arzt vorbereitet werden.

Eigene Rechte erkennen

„Mitunter gehen wir mit einem mulmigen Gefühl in die medizinische Praxis hinein und kommen mit einem mulmigen Gefühl wieder heraus“, sagt Heike Grützer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Pattensen. Umso wichtiger sei es, dass die Teilnehmerinnen in dem Seminar im geschützten Raum ausloten könnten, was ihnen in der Behandlung wichtig sei und welche Rechte sie hätten, ergänzt die Gleichstellungsbeauftragte aus Hemmingen, Diana Sandvoß.

In der Kooperation der VHS mit den Gleichstellungsbeauftragten sollen Situationen aufgegriffen werden, die sich für Frauen oft schwieriger gestalten, als für Männer. „Es geht dabei um Themen, wie den Beruf, die Gesundheit oder die Rolle der Frau in der Gesellschaft“, sagt Sabine Lemberg-Haas, Programmbereichsleiterin der VHS.

Kursteilnahme kostet 15 Euro

Der Kurs im Pattenser Rathaus dauert von 18 bis 20.30 Uhr, die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldungen sind unter Angabe der Nummer 10621P in den Geschäftsstellen Hemmingen oder Pattensen sowie per E-Mail an hemmingen@leine-vhs.de oder unter Telefon (05 11) 89 88 62 62 möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.leine-vhs.de.

Von Janna Silinger