Beim Bau der B-3-Ortsumgehung gibt es eine vierwöchige Vollsperrung: Die Landesstraße 389 zwischen Arnum und Ohlendorf wird ab Montag, 22. Juli, bis Freitag, 16. August, dicht gemacht. Eine weitere Vollsperrung ist auf der B 3 geplant, wie die für die Bauoberleitung zuständige Ingenieurgesellschaft Schüßler-Plan mitteilt.

Vollsperrung zwischen Arnum und Ohlendorf

Ein Großteil der Arbeiten auf der L 389 liegt damit in den Sommerferien, die am 14. August enden. Wer also aus Richtung Hiddestorf kommt und nach Arnum möchte, muss über Devese oder über Pattensen fahren und bei beiden Strecken mehr Zeit einplanen. War man bisher in zwei bis drei Minuten mit dem Auto von Ohlendorf aus in Arnum, sind für den Weg über Devese und Hemmingen-Westerfeld nun mindestens zehn Minuten mehr einzuplanen. Hinzu kommt: Die B 3 in Hemmingen-Westerfeld ist zurzeit ohnehin wegen der vorbereitenden Arbeiten zum Stadtbahnbau stark belastet.

Der übrige Verkehr auf der L 389 zwischen Arnum und Ohlendorf soll großräumig umgeleitet werden: über Ronnenberg, die B 217 und den Tönniesbergkreisel sowie die B 65 und die B 6. Zwischen Arnum und Ohlendorf wird eine Kreuzung mit Ampel errichtet. Die Arbeiten waren ursprünglich für etwa drei Wochen von Juni bis Juli dieses Jahres geplant. Weil das gesamte Bauvorhaben aber später fertig wird, verschiebt sich auch der Termin für die Vollsperrung.

Nach den bisherigen Planungen sollte die Umgehungsstraße im September dieses Jahres für den Verkehr freigegeben werden, wenn auch nicht auf allen Fahrspuren in jede Richtung. Nun ist dies erst für Mai 2020 vorgesehen.

Anbindung an B 3 vor Pattensen verschoben

Damit verschiebt sich auch die Anbindung der Umgehungsstraße in Arnum kurz vor Pattensen an die heutige B 3. Diese Arbeiten sind laut Schüßler-Plan mittlerweile für die Herbstferien geplant, die am 3. Oktober beginnen. Dafür muss ein Teil der B 3 in Arnum komplett gesperrt werden, möglicherweise für etwa vier Wochen. Der Verkehr soll großräumig über die B 443 ( Pattensen) und den Messeschnellweg B 6 ( Laatzen/ Hannover) sowie den Südschnellweg B 6 ( Hannover) umgeleitet werden.

Teilstück der Frankfurter Allee bleibt gesperrt

Seit Ende Januar dieses Jahres ist bereits ein rund 500 Meter langer Abschnitt der Bundesstraße 3 voll gesperrt. Es ist das Teilstück der Frankfurter Allee zwischen dem Ortsausgang von Hemmingen-Westerfeld und dem Waldschlösschen in Ricklingen. Der Verkehr soll auch in den kommenden Monaten, voraussichtlich bis März 2020, weiter über eine bereits fertige Querspange fließen. Das bedeutet für Fahrer aus Richtung Hemmingen, die in Richtung Hannover wollen, dass sie einen Knick fahren müssen: Am Ortsausgang von Hemmingen-Westerfeld verlassen sie die B 3 und werden nach links auf die Göttinger Chaussee geführt und dann rechts über die Querspange zurück zur B 3. Fahrer, die auf der B 3 in Richtung Hemmingen unterwegs sind, biegen nach rechts über die Querspange ab und dann nach links auf die Göttinger Chaussee und wieder zurück zur B 3. Auf der Göttinger Chaussee wird zurzeit aber auch die Stadtbahn gebaut. Die Strecke zwischen dem Waldschlösschen und dem Landwehrkreisel (B 3/B 6) bleibt weiterhin frei.

Mit dem Bau der B-3-Ortsumgehung, die rund 70 Millionen Euro kostet, wurde im Mai 2015 begonnen. Die 7,5 Kilometer lange Umgehungsstraße beginnt am Landwehrkreisel in Hannover, führt an Devese, Hemmingen-Westerfeld und Arnum vorbei und schließt an die 1995 fertiggestellte Ortsumgehung Pattensen an.

