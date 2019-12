Hemmingen/Pattensen/Laatzen

Vielen Frauen fällt der berufliche Wiedereinstieg nach der Elternpause schwer. Ein besonderes Kursprogramm in Laatzen, Hemmingen und Pattensen soll ihnen helfen: Für 2020 sind drei Seminare zu den Themen Onlinebewerbung, persönliche Gespräche und Gehaltsverhandlungen geplant. Damit setzen die Leine-Volkshochschule ( VHS) und die städtischen Gleichstellungsbeauftragten ihre 2018 begonnene Kooperation mit der Koordinierungsstelle Frau und Beruf in Hannover fort.

„Unser Ziel ist es, Frauen beim Einstieg und dem Wiedereinstieg in den Beruf zu helfen“, sagte Christiane Finner, Leiterin der Koordinierungsstelle, am Freitag im Hemminger Rathaus. Dort stellte sie gemeinsam mit der Leiterin der VHS-Geschäftsstelle, Sabine Lemberg-Haas, sowie den Gleichstellungsbeauftragten Diana Sandvoß ( Hemmingen) und Heike Grützner ( Pattensen) die geplanten VHS-Kurse für das erste Halbjahr 2020 vor.

Schwerpunkt 2020 sollen Bewerbungen sein

2019 lag der Schwerpunkt des Programms noch bei den Themen Finanzen und Rente. „Im nächsten Jahr soll es um Bewerbung gehen“, sagte Sandvoß. In Pattensen wird am 20. März ein Kurs über Onlinebewerbungen angeboten. Dabei gehe es sowohl um die Form als auch um die richtigen Formulierungen. Der Kurs in Hemmingen am 24. April trägt den Titel „Elevator Pitch“. Dabei lernen die Teilnehmerinnen, sich in kurzen und präzisen Sätzen in einem persönlichen Gespräch vorzustellen. Das Thema Gehaltsverhandlungen steht beim Kurs in Laatzen am 15. Mai im Mittelpunkt.

Finner weist darauf hin, dass Frauen in Deutschland strukturell benachteiligt werden. „Sie verdienen rund 20 Prozent weniger als Männer. Die Rente fällt dann fast 60 Prozent niedriger aus.“ Auch Grützner ist überzeugt, dass die Gefahr von Altersarmut für Frauen am größten sei. „Die Kooperation lohnt sich. Durch die Koordinierungsstelle bekommt das Thema eine größere Reichweite“, sagt sie.

Die Ersten haben sich schon angemeldet

Die Zahl der Besucherinnen gibt dem Projekt recht. Der Zuspruch sei enorm groß, betont Lemberg-Haas. „Auch für die jetzt gerade veröffentlichten Kurse im ersten Halbjahr 2020 habe ich online schon die ersten Anmeldungen bekommen.“ Besonders gut angenommen würden Kurse mit konkreten praktischen Inhalten, ergänzt Sandvoß. „Wenn wir allgemein über die strukturelle Benachteiligung von Frauen informieren, ist das eher etwas für die Theorie. Doch wenn die Frauen konkretes Wissen über Rente oder Finanzen bekommen, ist das Interesse immer groß.“ Die Koordinierungsstelle für Frau und Beruf mit Sitz in Hannover bietet auch persönliche Beratungsgespräche an. „Doch das Angebot von VHS-Kursen vor Ort ist noch niedrigschwelliger. Das nutzen noch mehr Frauen“, sagt Finner.

Das Programm der Leine-VHS für das Frühjahrssemester 2020 ist seit wenigen Tagen online und kann auf www.leine-vhs.de aufgerufen werden.

