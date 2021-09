Hemmingen-Westerfeld/Laatzen-Mitte

Es war ein reibungsloser Übergang: Das Hemminger Kulturzentrum bauhof hat am Wochenende die Open-Air-Saison im Park der Sinne in Laatzen beendet und bereits schon die zweite Veranstaltung wieder in dem Gebäude an der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld angeboten. Beide Veranstaltungen waren ausverkauft: das Kabarettduo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ am Sonnabend im Kulturzentrum in Hemmingen-Westerfeld und das Saxofonquartett Sistergold am Sonntag im Park der Sinne.

Pandemie: bauhof ist mit 35 Gästen schon ausverkauft

Wiebke Eymess und Friedolin Müller freuten sich, als das Kabarettduo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ nach mehr als einem Jahr mal wieder im Kulturzentrum auftrat. Ursprünglich hatte das Team des bauhofs die Veranstaltung in der KGS Hemmingen geplant. Doch dafür wurden zu wenige Karten verkauft, teilt der Vereinsvorsitzende Klaus Grupe mit. Dafür war das Kulturzentrum dann mit 35 Gästen ausverkauft. Um den nötigen Corona-Abstand zu garantieren, mussten die Stühle auseinandergeschoben werden, was die Zahl der Plätze reduzierte. Enttäuscht ist Grupe deshalb auch nicht. „Es war ein ganz toller Abend im Kulturzentrum“, sagt er.

„Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ spielt im Kulturzentrum bauhof. Quelle: privat

Das Kabarettduo präsentierte in seinem Programm mit dem Namen „Nummernschieben“ ein „Best of“ seiner bisherigen Karriere. Eymess und Müller sind im realen Leben verheiratet und spielen auch auf der Bühne ein Paar. Szenen einer Ehe zogen sich durch den gesamten Abend. Müller stellte sich Frauen als Topfpflanze vor, weil diese nicht so viele Geräusche machen. Eymess reagierte, räumte mit Rollenklischees auf und träumte zudem noch von einer Affäre mit einem Feuerwehrmann. Erst nach drei Zugaben ließen die Gäste das Duo endgültig von der Bühne. Eymess und Müller versprachen, bald wiederzukommen.

Saxofonquartett Sistergold tritt in Laatzen auf

Die vier Saxofonspielerinnen von Sistergold heizten den etwa 140 Gästen im Park der Sinne in Laatzen am Sonntag angesichts des herbstlichen Wetters musikalisch ein, teilt Grupe mit. Die Band habe mit Eigenkompositionen und Coverversionen beeindruckt. Zudem haben humorvolle Einlagen immer wieder zu Lachern geführt. Auch Sistergold wurden erst nach drei Zugaben von der Bühne gelassen und verabschiedeten sich mit dem Ausblick darauf, bald wiederzukommen. „Die Veranstaltungsreihe im Park der Sinne war ein voller Erfolg“, kommentierte Grupe und dankte auch der Stadt Laatzen für die Kooperation.

Die nächste Veranstaltung des Kulturzentrums bauhof ist der Auftritt der Künstlergruppe La Poesia mit einem Zirkuswagen im Strandbad in Hemmingen-Westerfeld. Sie beginnt am Sonnabend, 25. September, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Tobias Lehmann