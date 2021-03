Hemmingen

Die Ratskoalition aus SPD und CDU will ein Lärmschutzgutachten für die B-3-Ortsumgehung in Auftrag geben. Dafür sollen rund 30.000 Euro eingeplant werden. Das teilten SPD-Ratsfrau Kerstin Liebelt und CDU-Ratsherr Frank Richter in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr am Mittwochabend mit. Es war die erste hybride Ausschusssitzung der Stadt. Einige Mitglieder waren vor Ort im Ratssaal, andere hatten sich online dazugeschaltet. Rund zehn Gäste nahmen ebenfalls im Ratssaal daran teil.

„Wir wollen, dass die Umgehung, ohne die auch der Bau der Stadtbahn nicht möglich wäre, von der Bevölkerung akzeptiert wird. Dazu sollen jetzt zunächst die tatsächlichen Lärmimmissionen überprüft werden“, sagte Richter. Liebelt ergänzte, dass die Koalition sich auch dafür einsetzen werde, dass eine Brücke bei Arnum nachgebessert wird. Dort entsteht beim Überfahren einer Dehnungsfuge immer ein klackendes Geräusch. Bis zu 14.000 Autos sollen nach einer Messung dort täglich drüber fahren. Eine entsprechende Nachrüstung soll bis zu 75.000 Euro kosten. Liebelt sagte zu den anwesenden Bürgern: „Wir können nichts versprechen. Doch Sie können sicher sein, dass wir uns für eine Verbesserung einsetzen.“

Bürgerinitiativen fordern Lärmschutz an B-3-Ortsumgehung

Mehrere Bürgerinitiativen haben sich bereits gegründet und fordern einen besseren Lärmschutz. Eine davon ist „Arnum. Lebenswert für alle“. Deren Sprecherin Andrea Schirmacher war auch im Ratssaal. Sie forderte von der Stadt, selbst Verantwortung für den zusätzlichen Lärmschutz zu übernehmen, da diese für die aktuelle Situation auch mitverantwortlich sein soll. „Der Rat hat 1999 gemeinsam gefordert, dass die Umgehung mit einem umfassenden Lärmschutz gebaut wird. 2003 hat das Gremium diese Entscheidung dann einfach fallen gelassen“, sagte sie.

Die B-3-neu mit Blick in Richtung Ampelkreuzung zwischen Arnum und Ohlendorf. Quelle: Andreas Zimmer

Fachbereichsleiter Axel Schedler widersprach. Er wies auf die öffentlich einsehbaren Protokolle der damaligen Sitzungen hin. 2003 hat sich der Rat demnach zwar für eine „kurzfristige Realisierung“ der Umgehungsstraße ausgesprochen. Der damalige CDU-Ratsherr Ulrich Bloch stellte in der Sitzung jedoch klar, dass die Ratsresolution nicht die Rücknahme der Stellungnahme aus dem Jahr 1999 bedeute.

DUH fordert Tempo 70 auf der Umgehungsstraße

DUH-Ratsfrau Kathrin Heise sagte, dass sie selbst auch in Arnum wohne und von dem Lärm betroffen sei. Sie gab aber auch zu bedenken: „Als wir vor 20 Jahren dort hingezogen sind, gab es nur freies Feld und ein paar Rehe. Doch auch damals wussten wir schon, dass dort eine Umgehungsstraße geplant wird“, sagte sie. Jetzt müsse genau geschaut werden, ob die Stadt das Geld für einen zusätzlichen Lärmschutz habe. Der DUH-Fraktionsvorsitzende Wolf Hatje sagte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass seine Fraktion sich allerdings für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Ortsumgehung einsetzen wolle. „Wir fordern Tempo 70 statt 100“, sagte er und wies darauf hin, dass der Hemminger Rat in dieser Hinsicht nur begrenzte Möglichkeiten habe.

Ein Besucher sprach noch direkt die Bündnisgrünen an. Die Regionsabgeordnete Swantje Michaelsen hatte im Stadtgespräch der Hemminger Bündnisgrünen gesagt, dass eine Lärmschutzwand mit einer Länge von zehn Kilometern rund 15 Millionen Euro kosten würde. Der Gast führte aus, dass diese Länge für Hemmingen gar nicht notwendig sei. Ratsherr Joachim Steinmetz (Bündnisgrüne) sagte, dass es lediglich eine Beispielrechnung gewesen sei, die darauf basiere, dass pro Meter etwa 1500 Euro geplant werden müssten. Die Aussage sei nicht konkret auf die Situation in Hemmingen bezogen gewesen. Zudem erwähnte Steinmetz, dass Vertreter der Bürgerinitiativen auch am Stadtgespräch teilgenommen haben. „Dort hat niemand Einspruch erhoben“, sagte er.

Von Tobias Lehmann