Hemmingen/Linden

Der Hemminger Gunter Kuhse hat die „Niedersächsische Medaille für vorbildliche Verdienste um den Nächsten“ bekommen. Der stellvertretende Regionspräsident Michael Dette verlieh dem 84-Jährigen jetzt die entsprechende Urkunde im Haus der Region in Hannover. Es war nicht die erste Auszeichnung, die der in Oldenburg geborene und seit 1989 in Hemmingen-Westerfeld lebende Kuhse erhalten hat. „Doch eine Anerkennung für ehrenamtliche Arbeit zu bekommen, ist immer schön“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Anlass für die Auszeichnung ist Kuhses Engagement für Kinder. Zahlreiche Projekte hat er als ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Kinderschutzbundes Hannover in den vergangenen Jahrzehnten umgesetzt. Im Vorjahr ernannte ihn der Verein für seine 50-jährige Mitarbeit im Vorstand zum Ehrenvorsitzenden. Bereits 2014 hatte der Kinderschutzbund Niedersachsen Kuhse die silberne Ehrennadel verliehen. Der Hemminger weist darauf hin, dass er allein allerdings kaum etwas hätte erreichen können. „Wir haben beim Kinderschutzbund immer Teams für die unterschiedlichen Projekte gegründet“, sagte er.

Gunter Kuhse engagiert sich aus persönlichem Grund für Kinder

Kuhses Einsatz für Kinder hat einen persönlichen Hintergrund. In den Siebzigerjahren verunglückte sein Sohn und musste eine Zeit in der damaligen Kinderheilanstalt in Hannover betreut werden. „Es ging gut aus, mein Sohn ist genesen. Doch die Besuchszeiten haben mich geärgert“, sagte Kuhse. Diese waren damals streng reglementiert; in vielen Kliniken Deutschlands durften Kinder teilweise nur zwei bis drei Stunden an drei Tagen in der Woche besucht werden. Auf Kuhses Initiative erlaubte das Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover später als eine der ersten Kinderkliniken in Deutschland eine tägliche Besuchszeit.

Weiterhin gehört der Senior zu den Gründungsmitgliedern des 1998 eröffneten Jugendtreffs Bärenhöhle in Linden-Mitte in Hannover. „Wir wollen hier das soziale Lernen fördern. Die Kinder werden wie in einer Familie aufgenommen – mit emotionaler Wärme und Nähe, aber auch mit Pflichten“, sagte Kuhse zur Feier des 15-jährigen Bestehens der Einrichtung 2013.

Gunter Kuhse verurteilt Kinderarmut in Deutschland

Das Land Niedersachsen führt zur Begründung für die Auszeichnung unter anderem aus, dass Kuhse sich im Kinderschutzbund auch auf Landes- und Bundesebene engagiert und „an der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung mitgewirkt“ habe. „Durch meinen kaufmännischen Beruf war ich zudem viel im Ausland unterwegs, unter anderem in Indien oder Südafrika. Auch dort habe ich immer versucht, die Bedürfnisse der Kinder stärker in den Mittelpunkt zu rücken“, sagte der 84-Jährige. Er weist darauf hin, dass auch in Deutschland nach Statistiken der Bundesregierung jedes fünfte Kind von Armut bedroht ist. „In einem so reichen Land wie Deutschland darf so etwas schlicht nicht sein“, sagte Kuhse.

Von Tobias Lehmann