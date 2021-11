Hiddestorf

In wenigen Jahren wäre das 100-jährige Jubiläum gewesen. Doch die Landbäckerei in Hiddestorf gibt es seit diesem Herbst nicht mehr – das Geschäft ist geschlossen. Ursprünglich gehörte mal ein sechsköpfiges Team zu der Bäckerei, doch seit einiger Zeit fanden sich trotz intensiver Suche keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr. Wer frische Brötchen und andere Backwaren möchte, muss jetzt zum Beispiel nach Arnum oder Pattensen fahren.

August Fiedler hatte vor 95 Jahren in Empelde seine kleine Bäckerei eröffnet. 1951 folgte in Hiddestorf der Bau der Familienbäckerei an der Hauptstraße. Anfang der Siebzigerjahre übernahm der Schwiegersohn, Bäckermeister Raimund Bazdaras, die Geschicke des Traditionsunternehmens. Seit 1996 war es in der dritten Generation Bäckermeister und Konditor Holger Bazdaras, der unter dem Motto „Backen aus Leidenschaft“ nicht nur Kunden aus Hiddestorf und dem benachbarten Ohlendorf mit Gerster nach dem Rezept seines Großvaters, weiteren Brotsorten, Brötchen, Feinbackwaren, Torten und Kuchen verwöhnte.

Landbäckerei Bazdaras ist geschlossen: Kein Einzelfall

Bazdaras war für eine Stellungnahme zur der Schließung nicht zu erreichen. Jan Loleit wiederum sagt dazu: „Das ist bundesweit eines der aktuellen Probleme im Bäckereihandwerk.“ Loleit ist Diplomvolkswirt und hauptamtlicher Geschäftsführer der Bäcker- und Konditorenvereinigung Nord. Von der Geschäftsstelle in Rellingen/Pinneberg aus betreut der 1993 gegründete Verein als Dachverband seit 2016 auch den Bäckerinnungsverband Niedersachsen/Bremen. In der Region Hannover ist dieser vertreten durch Obermeister Cord Buck aus Langenhagen.

Die Bäckerei liegt direkt an der Hauptstraße, die in Richtung Arnum beziehungsweise in Richtung Ronnenberg führt. Quelle: Torsten Lippelt

„Von deutschlandweit rund 12.000 handwerklichen Bäckereien sind etwa 7500 freiwillig Mitglied einer Bäckerinnung zur gemeinsamen Vertretung ihrer Interessen“, erklärt Loleit. Der bundesweite Anteil von rund 60 Prozent Mitgliedern bestätigt sich auch heruntergebrochen auf Niedersachsen, wo es 420 Mitgliedsbetriebe gibt; in der Region Hannover sind es 34. Neben der Hemminger Bäckerei Schäfer, der Laatzener Bäckerei Volkmann und der Calenberger Backstube in Pattensen gehört auch die Hiddestorfer Landbäckerei dazu.

Bäckereien kommen trotz Corona gut durch die Krise

Laut Loleit sind die Bäckereien bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. „Wir haben dennoch jedes Jahr etwa 3 bis 4 Prozent weniger Bäckereibetriebe am Markt“, sagt er. Die Gründe für diesen bundesweiten Trend – vor allem bei kleineren Bäckereien – liegen für ihn auf der Hand. Es gebe eine immer mehr von den Behörden geforderte Bürokratie, hinzu komme die Dokumentationspflicht. „Die Kollegen möchten Leckeres backen und keine Aktenordnerlisten über die Nutzung und Kontrolle ihrer Trittleitern führen.“

Die Bäckerei in Hiddestorf hat geschlossen. Quelle: Torsten Lippelt

Bäckereibetriebe seien wegen ihrer Backöfen und Kühleinrichtungen außerdem sehr energieintensiv – und die Preise für Strom und Gas stiegen ständig. Auch die Rohstoffpreise für die eingesetzten Produkte unterlägen großen Veränderungen auf den Weltmärkten, erklärt Loleit.

Der Hauptgrund für viele der Schließungen sei jedoch der auch in anderen Branchen problematische Arbeitskräftemangel, hier vor allem für den Ladenverkauf. „Sich selbst nach der nächtlichen Backstubenarbeit auch noch tagsüber zum Verkauf hinter die Theke zu stellen, schaffen viele der Bäcker nicht“, sagt Loleit. Dennoch sieht er im Bäckerberuf eine Perspektive für interessierten Nachwuchs: „Man fertigt ein qualitativ hochwertiges Produkt und erfreut sich daran zu sehen, wie es bei den Kunden gefragt ist.“

Backshops im Discounter sind Konkurrenz für Bäckereien

Für Landbäckereien bestehe durchaus Konkurrenz durch Backshops im Discounter in der nächstgrößeren Ortschaft. „Dafür gibt es keine allgemeingültige Lösung. Jeder muss sehen, dass er mit dem, was er bieten kann, eine Nische auf dem Markt findet“, sagt der Geschäftsführer.

Von Torsten Lippelt