Hemmingen-Westerfeld

Fast 24.000 Osterkerzen hat Landesbischof Ralf Meister in den vergangenen fünf Wochen an 170 Gemeinden übergeben. Dabei hat er insgesamt mehr als 10.000 Kilometer zurückgelegt. Am Mittwoch, 31. März, endete Meisters Rundreise an der Trinitatis-Gemeinde in Hemmingen-Westerfeld. Dort überreichte er die letzten Kartons mit Osterkerzen an die Pastoren Peter Beyger aus Hemmingen und Richard Gnügge aus Hiddestorf/Ohlendorf.

Vor einem Duzend Gemeindevertretern zog Meister eine kurze Bilanz. Mehr als 280 Bewerbungen aus verschiedenen Kirchengemeinden seien bei ihm eingegangen. Diejenigen, die er nicht besuchen konnte, sollten kurzfristig ihre Osterkerze per Post zugeschickt bekommen. Bei aller Anstrengung habe sich der Weg gelohnt, sagte Meister. Er habe viele beeindruckende und bereichernde Kurzbesuche erlebt. Gerade in der Pandemiezeit sei es ihm wichtig gewesen, die Menschen wenigstens kurz zu sehen. „Ich danke Ihnen für Ihren Dienst“, sagte er zu den Ehren- und Hauptamtlichen. Der Zusammenhalt der christlichen Gemeinschaft sei etwas Besonderes. „Darum feiern wir Ostern zusammen, obwohl wir getrennt sind.“

Für das Fest gaben ihm die Vertreter aus der Trinitatis- und Nikolaigemeinde noch eine Ostertüte mit auf den Weg – und eine kleine, selbstgemalte Fahrradkarte mit einer Route durch Hiddestorf/Ohlendorf.

Von Stephanie Zerm