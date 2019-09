Wilkenburg

Kann das Römerlager bei Hemmingen-Wilkenburg dauerhaft erhalten bleiben? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Petitionsausschuss des Landes Niedersachsen. Die Firma Holcim hat beantragt, dort Kies abbauen zu dürfen. Das rund 500 mal 600 Meter große Areal ist im Landesraumordnungsprogramm als Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung ausgewiesen. Rund 6000 Bürger hatten in einer Online-Petition jedoch gefordert, das um das Jahr Null herum angelegte und erst 2015 entdeckte Römerlager als schützenswertes Kulturerbe erhalten.

SPD und CDU fordern weitere Stellungnahmen

Noch nicht alle Fraktionen haben sich eine endgültige Meinung gebildet. Vertreter der Regierungskoalition aus SPD und CDU haben sich in der vergangenen Woche in einem Fachgespräch mit Vertretern des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur sowie der Region Hannover informiert. Beide Parteien sind sich einig, dass noch weitere Stellungnahmen nötig sind. „Bevor wir eine Entscheidung treffen, wollen wir gerne noch eine Empfehlung der Unteren Denkmalschutzbehörde hören“, teilt Marco Zacharias mit, der stellvertretende Pressesprecher der CDU-Fraktion. Die Behörde ist Teil der Region Hannover.

Volker Senftleben, SPD-Fraktionsmitglied im Petitionsausschuss, sagt, dass das Thema für die Politiker einen hohen Stellenwert habe. Das Fachgespräch sei sehr intensiv gewesen. „Für uns alle ist klar, dass es um ein schützenswertes Gut geht. Ich habe noch keine Stimme vernommen, die das nicht so sieht“, sagt er. Dennoch müsse das komplexe Thema von allen Seiten betrachtet werden. „Eine Änderung des Landesraumordnungsprogramms ist so kurzfristig nicht realistisch. Wir müssen einen anderen Weg zur Sicherung der Funde wählen“, sagt Senftleben. Dabei legt er sich aber noch nicht fest, ob nur die Funde gesichert werden sollten oder das Lager dauerhaft erhalten bleiben soll. Auch die SPD will jetzt zunächst die Stellungnahme der Unteren Denkmalschutzbehörde abwarten.

FDP sieht Denkmalschutz als Grundlage

Hillgriet Eilers, FDP-Mitglied im Petitionsausschuss, teilt mit, dass nur auf Basis des Denkmalschutzes agiert werden könne. „Das Gelände muss ausreichend untersucht, die Gegebenheiten und Funde müssen dokumentiert und gesichert werden. Daran führt kein Weg vorbei“, sagt sie. Die Fraktion wirbt für eine Übereinkunft zwischen Investor, Archäologen und Anwohnern. „Vorstellbar wäre ein Stufenplan, der eine klare Zeitschiene benennt für die Untersuchung und abhängig von den Ergebnissen einer möglichen Erschließung“, teilt Eilers mit.

Grüne wollen Römerlager erhalten

Die Landtagsfraktion der Bündnisgrünen hatte sich direkt bei Eingang der Petition im Mai positioniert und bleibt auch bei ihrer Meinung. Die Fraktion fordert, auf den Kiesabbau beim Römerlager zu verzichten. „Es wäre unerträglich, wenn diese wichtige und bestens erhaltene Lagerstätte von einst 20 000 Legionären dem Kiesbagger zum Opfer fallen würde“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christian Meyer. Die AfD-Fraktion im Landtag nahm auf Anfrage dieser Zeitung keine Stellung zu dem Thema.

Wann die Petition im Ausschuss behandelt wird, steht noch nicht fest. Da noch Beratungsbedarf besteht, werde im September noch keine Empfehlung abgegeben, sagt Volker Senftleben ( SPD). Für realistischer hält er eine Behandlung des Themas in der Sitzung des Ausschusses am Mittwoch, 9. Oktober.

Lesen Sie weitere Artikel über das Römerlager :

Petition soll Kiesabbau am Römerlager stoppen

Römer AG Leine stellt Hochbeete im römischen Stil vor

Römerlager: Von Wilkenburg bis Finnland

Von Tobias Lehmann