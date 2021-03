Hannover

Die Polizei sucht Diebe, die am Donnerstagabend, 25. Februar, mehrere Landmaschinen aus einem Vertrieb in Hemmingen-Hiddestorf gestohlen haben. Ermittelt wird wegen besonders schweren Diebstahls. Die Polizei entdeckte die Fahrzeuge – drei Hoflader und ein Radlader der Marke Weidemann im Gesamtwert von circa 200.000 Euro – tags darauf in einem Laatzener Gewerbegebiet. Von den Tätern fehlt allerdings noch jede Spur.

Mitarbeitern des Landmaschinenvertriebs an der Hiddestorfer Hauptstraße war der Diebstahl am Freitagmorgen, 26. Februar, aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter das Schiebetor zum Firmengelände gegen 23 Uhr am Vorabend aufgebrochen und die Beute entwendet. Gegen 21 Uhr waren die Fahrzeuge noch auf dem Gelände gesehen worden.

Diebesgut sichergestellt

Ermittlungen führten die Polizei schließlich nach Laatzen. An der Bremer Straße stellten die Beamten einen Sattelauflieger der Marke Krone ohne Zugmaschine mit ausländischen Kennzeichen fest. Unter der Plane fanden die Beamten auch das Diebesgut, das dort gegen 4 Uhr am Freitagmorgen abgestellt worden sein soll. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Landmaschinen sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise zur Straftat, mutmaßlichen Tätern oder zu dem Sattelauflieger mit der markanten Aufschrift „Elmex Transport - Spedycja“ geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (05 11)1 09 55 55 zu melden.

Von Manuel Behrens