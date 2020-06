Hemmingen

Der Arbeitskreis Gästeführung im Calenberger Land bietet wieder Führungen an – wenn auch unter Auflagen. So dürfen an jeder Tour in der Reihe Calenberger Landsommer höchstens neun Menschen teilnehmen, jeder muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen und zum anderen ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Alle Gäste müssen sich vorher anmelden.

Die nächste Tour im Hemminger Stadtgebiet ist am Freitag, 12. Juni, in Hiddestorf. Sie beginnt um 15 Uhr an der Nikolaikirche, dauert etwa 90 Minuten und steht unter dem Titel Hiddestorf – einst und jetzt. Die Teilnehmer besichtigen das Gotteshaus und machen zudem einen Rundgang durch den Stadtteil. Jeder Teilnehmer zahlt 4 Euro. Anmeldungen notiert Beatrix Heimhuber unter Telefon (0511) 2343329. Reservierungen sind auch im Internet auf calenberger-landsommer.de möglich.

Auf dieser Seite können sich Interessierte auch informieren, welche Touren ausfallen. Weitere Auskünfte zum Landsommer gibt es bei Constanze Kanz, die unter Telefon (0176) 61201738 und per E-Mail an constanze.kanz@gmail.com zu erreichen ist. Seit 20 Jahren gibt es den Arbeitskreis Gästeführung im Calenberger Land. Die Ländliche Erwachsenenbildung Hannover unterstützt den Arbeitskreis und fördert die Ausbildung der Gästeführer. Aktuell sind es 29.

