Hemmingen-Westerfeld

„43“, sagte Klaus Grupe. Insgesamt 43 Veranstaltungen hat das Hemminger Kulturzentrum bauhof pandemiebedingt absagen müssen, seit Lars Redlich im September 2020 zuletzt in der Albert-Einstein-Schule in Laatzen aufgetreten ist, ebenfalls auf Einladung des bauhofs. Umso mehr freute sich der bauhof-Vorsitzende, dass der Berliner Entertainer, Musicalsänger und Musikkabarettist am Freitagabend im Forum der KGS Hemmingen-Westerfeld sein ganz persönliches Weihnachtsprogramm zeigen konnte - stimmig angepasst an den Achtziger-Jahre Dauerschleifen-Weihnachtsohrwurm der Band Wham!:

Nicht „Last Christmas“ ...

... sondern „Lars Christmas“.

Lars Redlich trägt seinen schönsten Weihnachtsanzug. Quelle: Torsten Lippelt

„Damit dies möglich ist, war viel Organisationsarbeit von unserem ehrenamtlichen Team nötig“, betonte Grupe. Denn die sich immer wieder ändernden Regeln fürs Corona-Hygienekonzept seitens des Landes Niedersachsen verlangten für die KGS-Bühnenshow dieses Mal eine Veranstaltung unter 2G-plus-Bedingungen. So wies Petra Breuer die etwa 130 Gäste der fast ausverkauften Veranstaltung auf das notwendige Einchecken mit der Luca-App hin. Hildegard Fesca kontrollierte nach dem Desinfizieren der Hände am Spender die erforderlichen Impf- und Testnachweise. Wer keinen aktuell gültigen PoC-Antigen-Schnelltest eines Testzentrums oder eines anderen Anbieters vorzeigen konnte, denen bot ein bauhof-Testduo, an dem Abend nur „Sabine & Peter“ genannt, dies nun vor Konzertbeginn nachzuholen. Ein Selbsttest unter Aufsicht erlaubt die Corona-Verordnung.

Lars Redlich beim bauhof: 30 Gäste machen Schnelltest in KGS

Rund 30 Gäste nahmen das – bereits im Vorfeld bekannt gegebene – Angebot an. Alle Getesteten waren negativ. „Das hat unser Team toll von heute auf morgen organisiert. Ich lade die Regionsmitarbeiter, die solche Regelungen treffen, ohne vorher die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen, gern zu einem Gespräch darüber ein“, sagte Grupe lobend, aber auch etwas genervt.

Lars Redlich wird von Bijan Azadian am Klavier begleitet. Quelle: Torsten Lippelt

Singend und swingend, mit viel Wortwitz und Musikparodien überzeugte dann – mitsamt Pause und Zugaben – für etwa zweieinhalb Stunden Lars Redlich sein gut gelauntes Publikum. Dieses durfte im Zuschauersaal die FFP2-Maske absetzen, die es auf dem Weg zum Sitzplatz noch hatte tragen müssen. Der bühnenerfahrene Redlich scherzte und sang sich, begleitet vom „Tier am Klavier“ Bijan Azadian, schnell in Herz und Zwerchfell der Konzertgäste.

„Last Christmas“ von Wham! in unterschiedlichen Versionen

„Last Christmas“ von Wham! wurde dabei als inhaltliche Klammer zwischendurch immer wieder neu interpretiert: auf Deutsch-Russisch, Bayerisch und im Reggae-Stil, auf Sächsisch, von Rammstein und von Mozart, als Tango, Gangsta-Rap und sogar per Blockflöte. „Das ist Boostern mit Wham!“, verglich Redlich den von ihm auch als „Ohrenkrebs“ und „Folterlied in Guantanamo“ verunglimpften Song mit den aktuellen Impfaktionen.

In Weihnachts-Jumpern: Lars Redlich (stehend) und Bijan Azadian am Klavier. Quelle: Torsten Lippelt

Dass er sich als erfolgreicher Profisänger stimmlich bestens auf das Musicalgenre versteht, gab er ebenso zu Gehör: So sang er als Olaf, der Schneemann aus „Die Eiskönigin“ vom Sommer, aus „Dirty Dancing“ „In the Still of the Night“ und – sehr einfühlsam - aus dem Zauberer von Oz „Somewhere over the Rainbow“.

bauhof-Publikum fordert Zugabe von Lars Redlich

Zum gekonnten Zusammenspiel aus Show, intelligenter Comedy und Musikkabarett gehörten auch das Vortragen von Loriots mörderischem Adventsgedicht und zahlreiche Liedpersiflagen, die beispielsweise aus Howard Carpendales „Ti Amo“ bei einem Käseplatten-Rendezvous „Brie am Po“ machten. Ebenso, wie ein in der Pause nach kurzen Zurufen aus dem Publikum spontan kreierter und gelungener Liedtext, der die geforderten Begriffe Feuerzangenbowle und Handschellen, Glühwein und Zipfelmütze, Kaulquappe und Wasserrohrpumpenzange gereimt gekonnt vereinte.

Lars Redlichs Zugabe glich mit seinen vom Publikum gewünschten, meist kurzen Hitanspielen am Klavier einem Parforce-Ritt durch die Musik des 20. Jahrhunderts von Hallelujah“ von Leonhard Cohen über Vicky Leandros „Ich liebe das Leben“ bis zu AC/DC. Und auch der Große Zapfenstreich vom Donnerstagabend für Angela Merkel kam musikalisch mit einem der von ihr dort – und auch vom KGS-Publikum - ebenso gewünschten Lieder auf die bauhof-Bühne. „Du hast den Farbfilm vergessen“, klagte Lars Redlich im besten Nina-Hagen-Stil, bevor er sich mit „Bleibt gesund“ bis zu seinem schon geplanten nächsten bauhof-Auftritt im Jahr 2023 verabschiedete.

Der Abend mit Redlich war die letzte bauhof-Veranstaltung in diesem Jahr. Das Kulturzentrum entschied am Sonntag wegen des großen Corona-Aufwandes die für Sonnabend, 11. Dezember, geplante A-Cappella-Show mit Les Brünettes aufs nächste Jahr zu verschieben. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Von Torsten Lippelt