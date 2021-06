Hemmingen

Lars Federowski ist seit etwa einem halben Jahr neuer Leiter der Tiefbauabteilung der Stadt Hemmingen. Die Fußstapfen seines Vorgängers sind groß: 28 Jahre hatte Dietmar Juschkewitz die Tiefbauabteilung geleitet. Anfang Dezember 2020 ging er in den Ruhestand. Für seinen Nachfolger Federowski, 1983 in Lüneburg geboren, ist Hemmingen kein unbekanntes Pflaster.

Haben Sie sich gut eingelebt?

Ja, sehr gut. Die Stadt unterstützt neue Kolleginnen und Kollegen durch das sogenannte Onboarding in der Anfangszeit.

Was ist das?

Am ersten Arbeitstag wurden mir die wichtigsten Informationen über die Strukturen und Organisation zur Verfügung gestellt. Außerdem stehen mir zwei erfahrene Kollegen als Lotsen zur Seite.

Was waren die wichtigsten Projekte, an denen Sie bisher gearbeitet haben?

In meiner bisherigen Laufbahn war ich in Ingenieurbüros und zuletzt in einer Baufirma tätig. Dadurch habe ich viele spannende und unterschiedliche Projekte im Straßen- und Tiefbau begleiten dürfen. So konnte ich auch schon vor meiner jetzigen Tätigkeit erste Erfahrung im Stadtgebiet Hemmingen durch mehrere Baumaßnahmen sammeln, wie zum Beispiel der Buswendeschleife Carl-Friedrich-Gauß-Schule, dem barrierefreien Umbau von Bushaltestellen oder auch der B-3-neu.

Können Sie trotz Corona gut arbeiten? Was geht zurzeit gar nicht und muss deshalb verschoben werden?

Trotz Pandemie kann ich meiner Arbeit gut nachgehen. Die Stadt hat ein sehr gutes Schutz- und Hygienekonzept. Es werden sowohl Schnelltests als auch Masken gestellt und durch Homeoffice sowie Wechselarbeit in Mehrraumzimmern und die Vergabe von Terminen wird das Infektionsrisiko minimiert. Die Baubesprechungen werden mit den einzelnen Beteiligten entweder vor Ort unter Einhaltung der Aha-Formel oder digital beziehungsweise hybrid geführt. Größere Abstimmungsrunden finden meist digital in Form von Videokonferenzen statt.

Welche Projekte stehen in den nächsten Monaten neben den Straßenausbesserungen und -sanierungen an?

Demnächst beginnen die Arbeiten der Stadtbahn im Bereich Hemmingen und zur Verbesserung des Radwegenetzes stehen auch mehrere Maßnahmen an.

Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 sehr gut ist: Wie beurteilen Sie das Hemminger Kanalnetz und was leiten Sie daraus ab?

Ich konnte mir anhand der vorhandenen Daten einen Eindruck von Hemminger Kanalnetz verschaffen und würde dieses aufgrund des Alters gemäß der Skala mit 6 bis 7 bewerten. Durch die kontinuierliche Kanalreinigung und -untersuchung werden Schäden frühzeitig erkannt. Zusätzlich ist die Erstellung einer Starkregenkarte geplant, mit deren Hilfe wir weitere Optimierungen entwickeln wollen.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Hemmingen?

Derzeit lerne ich das Stadtgebiet von Hemmingen noch in Gänze kennen. Da ich aber in Hannover-Döhren wohne und in meiner Freizeit mit meiner Tochter große Spaziergänge unternehme, habe ich ein Teilgebiet des Waldes, der Leineaue und ein paar der vielen Teiche Hemmingens schon kennenlernen dürfen.

Wo merkt Ihre Familie oder jemand in privater Runde, dass Sie eine Tiefbauabteilung leiten, weil sie gegebenenfalls mahnend einschreiten?

Am ehesten merkt man es vielleicht, wenn es umgangssprachlich heißt, dass eine Straße geteert wird und ich erwidere: Nein, unsere Straßen werden asphaltiert. Meiner Frau dürfte es außerdem auffallen, dass ich im Straßen- und Tiefbau tätig bin, wenn wir unterwegs sind und eine neue Straße hergestellt wird. Dann wird schon mal der eine oder andere Blick darauf geworfen und gegebenenfalls die eine und andere Bauweise abgeschaut oder kritisiert.

Feuchttücher und mehr verstopfen den Kanal Von den Abwasserkanälen entweicht mitunter ein strenger Duft, das liegt in der Natur der Sache. Doch in den vergangenen Wochen war er eine Spur stärker als sonst. Die Hemminger Stadtverwaltung hat den Auslöser dafür ausfindig gemacht: Windeln, Ein- und Vorlagen sowie Feuchttücher wie nasses Toilettenpapier und Baby-Öltücher. Das sorgt nicht nur für das entsprechende Odeur, sondern verstopft auch die Kanäle und ist nicht zuletzt ein Pumpen-Killer. „Die Reparatur-, Reinigungs- und Wartungskosten für die Pumpwerke haben sich in der letzten Zeit deshalb spürbar erhöht“, teilt die Verwaltung mit. Das bekomme dann auch jeder Bürger zu spüren, indem die Abwassergebühr steigt. So ist die Gebühr zu Beginn dieses Jahres von 2,00 auf 2,09 Euro pro Kubikmeter gestiegen. Feuchttücher lägen zwar derzeit im Trend, heißt es vonseiten der Verwaltung. Doch fest steht, dass die Materialien von Feuchttüchern „praktisch unverrottbar“ seien und sich im Wasser nicht so leicht oder teilweise gar nicht auflösen. „Da Kanalrohre innen korrodieren oder versotten, wird die Rohrwandung rau und uneben.“ Da helfe auch regelmäßiges Reinigen und Spülen der Leitungen nicht. „Hartnäckige Kanalverstopfungen, die nicht mit der normalen Kanalspirale beseitigt werden können und oft mit Schmutzwasserrückstau bis in die angeschlossenen Gebäude einhergehen, sind die Folge.“ Wenn dann noch die Wasserspartaste an der WC-Spülung gedrückt werde, schaffe es das Fäkalien- und Papiergemisch noch nicht einmal zum nächsten Hauptkanal. Die Stadt rät, neben dem WC einen kleinen Mülleimer aufzustellen, die Feuchttücher darin zu sammeln und dann über den Hausmüll zu entsorgen. zi

Von Andreas Zimmer