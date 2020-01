Arnum

Ein Lastwagen ist am Freitagmorgen gegen ein Auto geprallt, dass am Fahrbahnrand der Göttinger Straße (Bundesstraße 3) abgestellt war. Dabei wurde eine Ölleitung des Lkw beschädigt, sodass Öl aus der an der Fahrzeugfront hängenden Vorrichtung austrat. Die Polizei alarmierte gegen 8.20 Uhr die Ortsfeuerwehr Arnum, die die Bundesstraße 3 bei Arnum von dem ausgelaufenen Hydrauliköl reinigte.

Die Freiwillige Feuerwehr errichtet eine Sperre, um das Öl einzufangen, das vaus dem Lastwagen (vorn) läuft. Quelle: Lennart Fieguth

Die ehrenamtlichen Helfer errichteten mit Bindemittel eine Sperre, sodass sich das Öl nicht weiter ausbreiten und ins Grundwasser laufen konnte. Außerdem sicherten die Feuerwehrleute, die mit elf Helfern und zwei Fahrzeugen vor Ort waren, die Unfallstelle ab.

Nach Auskunft von Hemmingens Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth klemmte der LKW-Fahrer die Ölleitung selbst ab. Er konnte dann bis zur nächsten Werkstatt fahren. Das beschädigte Auto musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehrleute fegten die Trümmerteile zusammen. Das Öl auf der Fahrbahn wurde von einer Fachfirma aufgenommen, die Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle ab. Bereits während des Einsatzes stellte der Betriebshof der Stadt Hemmingen Warnschilder auf. Gegen 11 Uhr endete der Einsatz der Ortsfeuerwehr Arnum.

Von Kim Gallop