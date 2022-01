Arnum

Warum in Arnum erst von der Bockstraße oder vom Hohen Holzweg umständlich über die alte B3 fahren, wo es doch gute Schleichwege zum Beispiel über die Beethovenstraße gibt? Das denken sich offenbar viele Autofahrerinnen und Autofahrer. Der Schleichverkehr war jetzt Thema im städtischen Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr. Die etwa einstündige Diskussion fassen wir in Fragen und Antworten zusammen.

Hat der Schleichverkehr zugenommen?

Die Daten bei der ersten Verkehrszählung im Mai 2021 geben das laut Stadtverwaltung nicht her. An zwölf Tagen, gemessen im verkehrsberuhigten Bereich der Beethovenstraße in Arnum, waren insgesamt etwa 4700 Fahrzeuge in beide Richtungen unterwegs. „Ich kann anhand dieser Zahlen keinen Handlungsbedarf sehen“, sagte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff.

Fest steht: Die Fahrzeuge seien oft zu schnell unterwegs. Eine zweite Verkehrszählung sei geplant, aber das Seitenradarmessgerät der Stadt sei defekt. Die Reparatur koste etwa 1100 Euro, deswegen sei es sinnvoller ein Neues für 3500 Euro anzuschaffen.

Google Maps zeigt die Route zum Beispiel über die alte B3, aber eben auch über die Beethovenstraße. Könne die Stadt hierbei nicht auf Google einwirken, dass die Schleichverkehrsroute nicht mehr angezeigt wird, fragte Frank Hagemeister als beratendes Mitglied.

Steinhoff erläuterte, aus den bisherigen Erfahrungen mit Google und mit anderen Einträgen im Internet gebe es „keinerlei Chance“.

Was plant die Verwaltung?

Das Spektrum reicht von Piktogrammen über Tempotafeln und Radarmessungen und das Aufstellen von zwei sogenannten Streetbuddys, das sind Warnfiguren, im Bereich der Grünflächen am Beginn und Ende des verkehrsberuhigten Bereiches bis hin zum Streckenverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen im Bereich Hoher Holzweg/Beethovenstraße. Wegen Lieferschwierigkeiten können die Verbotsschilder nicht wie geplant in der dritten Kalenderwoche aufgebaut werden, erläuterte Thomas Simm von der Abteilung Sicherheit und Ordnung.

Die Schilder würden erst Anfang Februar geliefert. Außerdem soll die Ampel an der Bockstraße/Göttinger Straße besser geschaltet werden, um „die Attraktivität dieser Route zu steigern“, wie es in einer Auflistung der Verwaltung heißt. Aufpflasterungen würden von den Anwohnern abgelehnt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Könnte der Bürgersteig an der Beethovenstraße nicht durch Pfeiler von der Fahrbahn getrennt werden?

Fachbereichsleiter Axel Schedler sagte, es handele sich um eine „gemeinsame Verkehrsfläche“. Ohne diese Bauweise wäre es kein verkehrsberuhigter Bereich mehr, sondern eine Tempo-30-Zone.

Sind durch die Lastwagen nicht Straßenschäden zu erwarten?

Schedler verneinte und sagte, die Straße sei so gebaut, dass sie den Schwerlastverkehr bewältigen kann. Die Pflasterung dürfte 40 bis 50 Jahre halten.

Diese Sperrung zwischen Beethovenstraße und der Straße Hohes Feld aufzuheben, ist für die Stadt keine Option. Quelle: privat

Könnte die Durchfahrt südlich der Beethovenstraße/Ecke Wagnerweg geschlossen und stattdessen die seit 20 Jahren bestehende Sperrung des Durchgangs zur Straße Hohes Feld geöffnet werden?

Nein. Die Verwaltung verweist hierbei auf einen Bebauungsplan und macht deutlich, dass sich dann anderswo Anwohner beschweren und das Problem somit nur verlagert werde. Die Frage stammt aus einem Fragenkatalog, den die Grünen an die Verwaltung gerichtet haben.

Lesen Sie auch Alle Berichte zum B-3-Ortsumgehung finden Sie hier

Haben Bewohner und Bewohnerinnen der Beethovenstraße und Umgebung an der Sitzung teilgenommen?

Ja, mehrere haben die Sitzung verfolgt und drei haben auch Fragen gestellt. Sarah Richter, Anwohnerin der Beethovenstraße, machte deutlich: „Die Verkehrszunahme stört uns vehement, ebenso das sehr häufige Übertreten der erlaubten Geschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich.“ Ein Anwohner der Straße Hohes Feld forderte, der Durchgang müsse weiter gesperrt bleiben.

Ottmar Sturm nahm als Sprecher der Bürgerinitiative (BI) für die Beethovenstraße, Nordstraße, Gartenstraße und Hohes Feld teil. Die BI begrüße die Sperrung der Beethovenstraße für den Schwerlastverkehr, sagte er. Sturm lobte im Hinblick auf die etwa einstündige Diskussion, dass sich der Ausschuss viel Zeit für das Thema nehme. Die Ausschussvorsitzende Elisabeth Seiler dankte der Verwaltung, dass sie auch den Katalog mit elf Fragen einer Anwohnerin, der erst am Vorabend der Sitzung in der Verwaltung eingegangen ist, noch komplett beantwortet hat.

Von Andreas Zimmer