Hiddestorf

Singen mit Maske, Abstand halten und Kontaktdaten hinterlegen: Beim Lebendigen Adventskalender der Nikolai-Kirchengemeinde gelten in diesem Jahr strenge Corona-Regeln. Teilnehmen dürfen nur Geimpfte oder Genesene. Dennoch kommt die Veranstaltung bei den Menschen in Hiddestorf und Ohlendorf offenbar gut an. „Zu jeder Veranstaltung kommen rund 15 bis 20 Gäste“, sagt Pastor Richard Gnügge. Die Gemeinde hat für jeden Abend um jeweils 18 Uhr ein weihnachtliches Treffen engagiert. Es werden gemeinsam Lieder gesungen, Gedichte oder Geschichten vorgelesen. Die meisten Treffen richten Gemeindemitglieder vor ihren Häusern aus. An den Abenden, für die sich niemand gefunden hat, gibt es ein Programm in der Kirche.

Wegen der strengen Auflagen haben alle anderen Veranstalter des Lebendigen Adventskalenders in Hemmingen ihr Programm in diesem Jahr abgesagt, so wie auch die Nikolaigemeinde im vergangenen Jahr. 2020 konnte stattdessen Familien einen Abendimpuls in der Kirche ausrichten. „Wir sind froh, dass wir in diesem Jahr wieder zu unserer Tradition des Lebendigen Adventskalenders zurückkehren konnten, die wir in diesem Jahr zum achten Mal anbieten“, sagt Gnügge.

Gemeinschaft zu Corona-Zeiten stärken

Das finden auch die Familien Wolf, Quast und Jache, die am Sonnabend in Hiddestorf zum Treffen vor ihre Garage eingeladen hatten. „Es ist einfach schön, sich in der Weihnachtszeit zu treffen und so die Gemeinschaft zu stärken“, sagt Antje Wolf. „Gerade in der Corona-Zeit wollen wir den Menschen im Ort die Möglichkeit zum Austausch und Gemeinsamkeit geben.“ Die Vorbereitung dafür habe etwa eineinhalb Stunden gedauert, sagt Simone Jache.

Während in einer Feuerschale das brennende Holz wohltuende Wärme spendete, sangen die rund 20 Besucherinnen und Besucher gemeinsam das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski. Anschließend konnten sie bei einem Weihnachtsquiz mitmachen und unter anderem erfahren, dass es weltweit rund 30.000 Weihnachtslieder gibt und Glühwein mindestens sieben Prozent Alkohol enthalten muss.

Tägliche Treffen bis zum 24. Dezember

Mit letzterem konnten sich die Gäste ebenfalls wärmen. Alternativ servierten die Gastgeber alkoholfreien Kinderpunsch und Tee. Da offene Teller mit Gebäck wegen Corona verboten sind, gab es statt Weihnachtskeksen einzeln verpackte Süßigkeiten.

Wer noch an einem der Treffen teilnehmen will, hat dazu bis einschließlich 24. Dezember Gelegenheit. Am Montag, 20. Dezember, singt der Nikolaichor in der Kirche, am Dienstag, 21. Dezember, findet der Lebendige Adventskalender bei Familie Labahn, Klagesgarten 8 statt. Am Mittwoch, 22. Dezember, geht es mit Familie Denger in der Kirche weiter, am Donnerstag, 23. Dezember, bei den Familien Jennings/Jäger, Ostertorstraße 7 und am Freitag, 24. Dezember, um 15 und 18 Uhr auf dem Hof Wulkopf, Ostertorstraße 7, sowie um 23 Uhr in der Nikolaikirche.

Von Stephanie Zerm