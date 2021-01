Hemmingen

Nach 15 erfolgreichen Theateraufführungen präsentiert die Leine-Bühne 2021 erstmals ein Live-Hörspiel. „Der Auslöser für die Entscheidung waren die Einschränkungen wegen des Coronavirus. Allerdings hatten wir auch schon vorher mal über eine szenische Live-Lesung nachgedacht“, berichtet Regisseur Matthias Schiller. Ausgewählt haben die Mitglieder dafür das erstmals 1953 vom Bayerischen Rundfunk gesendete Hörspiel „Herr Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch. Anschließend schrieb der Autor das Stück zu einer Theateraufführung um, dass 1958 unter dem Namen „Biedermann und die Brandstifter“ uraufgeführt wurde.

Live-Hörspiel macht Aufführungen an unterschiedlichen Orten möglich

Ein Hörspiel bietet aus Sicht von Schiller mehrere Vorteile. Zunächst können die Teilnehmer mit Abstand zueinander auf der Bühne sitzen, was das Proben zumindest von August bis Oktober erlaubte. „Seitdem müssen wir aufgrund der aktuellen Vorgaben allerdings auch auf die Proben verzichten“, sagt Schiller. Die bisherigen Proben seien anspruchsvoll gewesen. Schiller legt Wert darauf, dass die Protagonisten ihren Text nicht nur ablesen. „Es soll klingen, als kommen die Worte spontan aus ihnen heraus“, sagt er.

Verzichtet wird auf die aufwendigen Kostüme und Bühnenbilder, wie sie in den Theaterstücken der vergangenen Jahre üblich waren. „Das gibt uns die Möglichkeit, das Stück über einen längeren Zeitraum und sogar an verschiedenen Orten zu spielen“, sagt Schiller. Die Theaterstücke wurden bisher immer nur an sechs Tagen innerhalb von zwei Wochen im Jugend-Kultur-Haus aufgeführt. „Wir mussten die Bühne dort zuvor immer aufbauen und anschließend wieder abbauen. Das war sehr zeitintensiv.“

Sechs Protagonisten treten in dem Stück auf

Das Stück wird von sechs Mitgliedern der Leine-Bühne gelesen. Fünf spielen Charaktere aus der Handlung. Die Rolle des Verfassers übernimmt Thorsten Sueße. „Er kommentiert die Handlungen der Protagonisten. Gleichzeitig geht er jedoch auch immer wieder aus seiner Rolle raus und spricht die Zuschauer direkt an, was ihn realer erscheinen lässt“, erläutert Schiller.

Das Stück erzählt die Geschichte der Familie Biedermann, die auf ihrem Dachboden zwei Brandstifter wohnen lässt. Da sie die Familie immer freundlich behandeln, wähnt sich Herr Biedermann in Sicherheit, bis das Unheil seinen Lauf nimmt. „Das Stück wurde damals in der Öffentlichkeit unterschiedlich interpretiert. Die einen sahen darin die Darstellung einer kommunistischen Infiltration, die anderen eine Parabel auf die Machtübernahme 1933“, sagt Schiller.

Zwei Geräuschemacher sind dabei

Zusätzlich zu den Lesern wird es auch noch zwei Geräuschemacher geben. Diese sorgen zum Beispiel für das Knistern einer Zeitung oder das Heulen von Alarmsirenen. Ein kleines Schlagzeugspiel wird die Übergänge zwischen den einzelnen Abschnitten deutlich machen. Auch das wird live gespielt. „Ich bin sehr gespannt. Zwei Monate für die Proben werden wir aber sicherlich noch brauchen“, sagt Schiller. Aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen kann er zurzeit noch keine Termine nennen. „Vor dem Sommer wird es wahrscheinlich nichts. Doch eine Aufführung der Leine-Bühne wird es 2021 geben“, verspricht der Regisseur.

Von Tobias Lehmann