Hemmingen-Westerfeld

Unbekannte haben an einem an der Saarstraße in Hemmingen-Westerfeld geparkten Mercedes die hintere linke Dreiecksscheibe eingeschlagen und nach dem Öffnen des Fahrzeugs das Lenkrad gestohlen. Das teilt das für Hemmingen zuständige Kommissariat in Ronnenberg mit.

Die Tat geschah in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag bis Montagmorgen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05109) 51 71 15 beim Kommissariat zu melden.

Von Tobias Lehmann