Hemmingen-Westerfeld

„Es ist ein schönes Gefühl, den Kindern zu helfen und etwas weiterzugeben“, sagte Sina-Marie Samimi zufrieden. Sie ist eine von neun Schülerinnen und Schülern an der KGS Hemmingen, die während des Lesementorenprojekts Jüngeren beim Lesenlernen geholfen und nun den Kompetenznachweis Kultur erhalten hat. Am letzten Tag vor Beginn der Sommerferien wurden der Gruppe zudem jede Menge wertschätzende Worte ausgesprochen – sowohl von den Initiatoren des Projekts als auch von der Schulleitung und den begleitenden Lehrkräften.

Denn obgleich das Projekt – ein Programm der Stadt Hannover in Zusammenarbeit mit der Leine-Volkshochschule – bereits seit 2010 fester Bestandteil des Schulalltags ist, sei der Ablauf in diesem Jahr besonders fordernd gewesen. Was normalerweise lediglich ein Halbjahr dauert, hat für die Teilnehmer nun eineinhalb Jahre in Anspruch genommen. „Es musste wegen des vielen Ausfalls in die Länge gezogen werden“, erklärte Elke Pardey, ehemalige Lehrerin an der KGS und als Koordinatorin mit dabei. „Angefangen haben die Schüler im Januar 2020 als Neuntklässler.“

Die Mentoren und die Organisatorinnen: Elke Pardey (von links), Mirja Behrens, Hanna Hennig, Lara Schlue, Paul Völksen, Sina-Marie Samimi, Julius Bock, Nathalie Wolter, Silas Kiriakidis, Beate Block und Sabine Lemberg-Haas. Quelle: Janna Silinger

Jüngere Schüler freuen sich über Kontakt zu älteren

Inzwischen haben die Jungen und Mädchen jedoch die zehnte Klasse beendet. „Da hat man in der Regel eigentlich nicht mehr ganz so viel Zeit für so etwas“, sagte Pardey. Umso dankbarer zeigte sich Beate Block, Leiterin des Fachbereichs Deutsch, die ebenfalls bei der Organisation hilft, insbesondere beim Rekrutieren der Mentoren und ihrer Schützlinge. Sie ging auf die Bedeutung eines solchen jahrgangsübergreifenden Projekts ein: „Das schlägt eine Brücke zu Jüngeren, und die finden das ganz toll, dass ihr euch denen widmet.“

Das können die Schülerinnen und Schüler bestätigen. „Wenn die uns auf dem Schulhof sehen, grüßen die uns, und sie schreiben auch manchmal Whatsapp-Nachrichten“, berichtete Hanna Hennig. Und das, obwohl die Mentoren mit den Mentees coronabedingt wesentlich weniger Zeit verbringen konnten, als das in dem Programm normalerweise vorgesehen ist. Gewöhnlich ist es eine Doppelstunde pro Woche, in der in Kleingruppen von zwei Mentoren und drei oder vier Mentees an der Lesekompetenz gearbeitet wird. Teils durch striktes Üben, teils auf spielerische Art und Weise.

Projekt ist eine wertvolle Erfahrung

In jedem Fall zeige das gemeinsame Lernen Wirkung, sagten die Initiatoren. Dazu gehört neben der Leine-VHS, für die Sabine Lemberg-Haas stellvertretend vor Ort war, auch die Hemminger Bürgerstiftung, die das Projekt über Spendengelder finanziert. „Ihr seht, wie wichtig das Lesen ist“, sagte Schulleiter Gregor Ceylan angesichts des vielseitigen Interesses an dem Projekt. Diese Fähigkeit perfekt zu beherrschen, sei der Schlüssel und die Basis für alles, was Lernen bedeutet.

Die Initiatoren des Projekts sind die Bürgerstiftung, für die Wolf Hatje stellvertretend zur KGS gekommen ist, und die Leine-VHS, die Sabine Lemberg-Haas vertritt. Quelle: Janna Silinger

Und den Kindern das nahe zu bringen, sei nicht immer einfach gewesen, erinnerte sich Paul Völksen. „Manche waren auch mal zickig oder hatten keinen Bock.“ Denn die Teilnahme basiert nicht immer auf der eigenen Entscheidung, sondern oftmals auf dem Wunsch der Lehrkräfte. Und auch an dieser Stelle waren die Mentoren gefordert: Denn neben den Planungen der Stunden, der Strukturierung, der flexiblen Gestaltung und der Motivation war auch die Konfliktlösung wichtig.

Spaß gemacht habe es der gesamten Gruppe, erzählten die Mentoren. „Es wäre aber noch besser gewesen, wenn wir die Kinder regelmäßiger gesehen hätten“, resümierte Lara Schlue. Durch die Lockdowns sei das nicht möglich gewesen. Doch in jedem Fall steht fest: Sie würde auch anderen Schülern dazu raten teilzunehmen. Das Projekt sei eine wertvolle Erfahrung.

Von Janna Silinger